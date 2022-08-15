「白狼」兒子張瑋被控業務侵占 辯1人公司缺錢當然拿回

中華統一促進黨總裁張安樂被控違法收受政治獻金等案遭檢方起訴，台北地院審理後，僅依違反稅捐稽徵法、偽造文書2罪判處張8月徒刑，被控違反政治獻金法、業務侵占判決無罪。案經上訴，台灣高等法院今傳張安樂兒子張瑋、兒媳王姝茵，張瑋表示未參與地下匯兌，王姝茵則說是張瑋叫她存提款、轉匯，沒有告知是來自何處的錢。

檢方起訴指，統促黨2006年成立時，未設政治獻金專戶，張安樂與前黨主席李新一、黨工陳淑媜卻收受個人政治獻金；此外，張瑋（46歲）所經營的「華夏大地」旅行社辦理登記時，涉驗資不實。檢方認為，張瑋與張安樂、王姝茵（50歲）聯合侵占旅行社的資產，還將韜略公司匯給旅行社的錢挪為私用，有業務登載不實；另指示張瑋、王姝茵以旅行社名義承租小貨車，交由統促黨的黨工無償調度，違反稅捐稽徵法。

「華夏大地」旅行社違反公司法，張瑋犯業務侵占、業務登載不實、違反商業會計法，一審判決有罪，但被控地下匯兌違反銀行法部分無罪。王姝茵被控犯業務侵占、違反銀行法部分，判決有罪；黨工陳淑媜則判應執行6月徒刑，得易科罰金18萬元；統促黨前、後任主席李新一、張馥堂無罪。北院合議庭認為張瑋、王姝茵另有相關案件繫屬法院審理，有併案可能性，依最高法院見解，未對他們定應執行刑。

高院今行準備程序，傳張瑋、王姝茵出庭。張瑋認為檢方上訴無理，並稱沒有參與地下匯兌，還說太太和人轉匯也不會告訴他。對於檢方指業務侵占罪量刑過輕，張瑋強調自己沒有犯罪，沒有個問題。

張瑋說，「華夏大地」所有的資金都是他個人墊付，股東只有他1個人，他如果缺錢，「當然把錢拿回來」，雖然記帳沒那麼嚴謹，但他沒有侵占。關於張安樂的薪資，張瑋表示父親對業務招攬有很大的幫助，很重要，雖然父親很少來公司，但支付他薪資有必要且合理。至於統促黨用車部分，張瑋說不知道這樣要列為捐贈。

張瑋律師李傳侯表示，張瑋長年在國外生活，返國未久，狀況和外國人差不多，希望法官能參考刑法第16條但書規定，減輕或免除其刑。

王姝茵委由律師謝啟明代答。謝表示「華夏大地」是張瑋1人出資，王姝茵要照顧3名幼子，在辦公室只是處理簡單的文書，相關業務委由記帳士或會計事務所辦理，違反銀行法部分認罪，希望緩刑。