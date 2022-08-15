影／林益世貪汙爭議大法庭今開準備庭 夫妻親自出庭關心

國民黨前立委林益世12年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，此案件經上訴，最高法院承審庭認為法律見解有歧異，提案大法庭審理，今下午進行準備程序，林益世由妻子彭愛佳陪同出庭，兩人未對外表示意見，坐在旁聽席關心案件情形。

此案林益世犯財產來源不明罪判2年定讞，貪汙部分更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑。

大法庭將針對2大法律問題開庭統一法律見解，包括民意代表受託於議場外對行政機關或公營事業機構承辦人員關說、請託或施壓等，是否屬民意代表「職務上之行為」？得否援引一般公務員「實質影響力說」作為認定標準？

其二，民意代表違反公職人員利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定，是否該當貪汙治罪條例非主管或監督事務圖利罪所稱，「違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定」的要件？

受命法官表示，本案著重是民意代表而非公務員，涉及法律議題較為重大，且民代違反利衝法是否該當貪汙圖利罪要件，最高法院過往沒有一致見解，盼透過大法庭審理藉此一併解決。

林益世委任律師指出，大法庭提案裁定的基礎事實與更一審判決客觀事實不符，法律問題也有所矛盾，例如更一審判決認定中國鋼鐵公司、中聯資源公司並非國營公司，而是民營公司，但法律問題一「...或公營事業機構承辦人員關說、請託或施壓等」，與事實不符，盼大法庭能調整、呈現出更一審認定的事實。

律師表示，本件大法庭裁定將作為本案判決的依據，而法律爭點一提及「行政機關」是指哪一個行政機關？希望言詞辯論前可以先釋明。

受命法官指出，大法庭欲請台大法律系教授謝煜偉、許恒達、陽明交通大學教授林志潔、中原大學副教授洪兆承等人作為本案專家學者，問檢辯雙方意見；林益世律師另推薦東吳大學教授蕭宏宜、政大副教授黃士軒、警察大學教授林裕順作為鑑定人。