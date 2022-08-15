無業男酒後跨坐老翁胸腹 狠心痛毆壓迫致死判刑3年8月

台北士林區陳姓男子去年酒後衝動在社正公園毆打不認識的謝姓老翁，陳跨坐壓在謝翁身上不斷痛打，路人經過勸阻，陳反嗆「打死他剛好而已」最後謝翁無法反應，送醫不治，經解剖認定窒息死亡。士林地方法院依傷害致死罪，判處陳男3年8月徒刑。

判決指出，2021年9月10日晚上10時許，53歲陳男酒後和79歲謝翁爆發口角，徒手推人後，跨坐在謝翁腹部，不斷毆打謝翁頭、胸、腹部，李姓路人經見謝翁仰躺沒有掙扎，上前勸阻，陳男怒稱「我要打死他，打死他剛好而已」、「打電話報警」

謝翁送醫急救後隔日宣告死亡，經解剖發現因遭人坐在胸腹間毆打，受外力壓迫，窒息引起呼吸衰竭死亡。一手手掌只剩大拇指的陳男，遭帶回派出所，其酒測值高達每公升0.84毫克；謝翁當晚血液也檢驗出酒精。

合議庭認定，陳男先前曾有違反家暴保護令前科，但與傷害致死侵害法益、罪質不同，本案為偶發，斟酌各情狀不加重其刑，又符合自首要件，依法減刑。

合議庭審酌，陳男與死老翁沒有仇恨，僅因喝酒細故爆發口角、肢體衝突，酒後衝動毆打老翁並跨坐在其胸、腹，致空氣無法進入呼吸道、肺臟窒息死亡，考量陳男無業，靠社會救助領殘障補助，無經濟能力沒辦法和死者家屬和解等，依傷害致死罪，判處3年8月徒刑。可上訴。