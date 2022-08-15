女軍人為領單親補助 與丈夫假離婚被法官抓包告發

台中市張姓女子是職業軍人，為了領取單位的單親補助，與陳姓丈夫協議假離婚，張還要求丈夫在離婚協議書，簽署公公的名字與刻印，台中地院審理離婚事件時，陳父證稱對二人離婚不知情，也沒同意擔任證人，法官向檢方告發後偵辦，因陳承認涉案獲緩起訴，張女則不認罪遭起訴。

起訴指出，台中地院在今年間審理張姓女軍人（32歲）與陳姓男子離婚案件時，傳喚當初在離婚協議書上簽名的陳男父親，陳男父親證稱，該紙離婚協議書上的簽名、印章都非他本人所為，也沒有同意當兒子與媳婦離婚的證人。

法官察覺有異後，向台中地檢署告發偵辦，檢方調查期間，陳男坦承，因張姓妻子提議，服務單位可申請單親補助，希望二人以假離婚方式，領取補助。

陳就在去年4月6日前往刻印店，刻下陳父的印章，另外使用該印章在離婚協議書的證人欄，偽造陳父的簽名、蓋印，張女與陳在完成偽造離婚協議書後，即前往北屯戶政所辦理離婚。

檢方偵查時，張女否認涉案，辯稱協議書上的簽名、蓋印都是丈夫所為，簽立離婚協議時，公公不在場，但否認有偽造文書犯意，堅稱公公有同意當證人，只是沒有在場，才會由丈夫簽名、蓋印，不過沒有舉證以實其說。