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孫生媽偷LV包 白髮出庭喊「法官救我 關在這生不如死」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，今年1月涉在淡水一家冷氣行偷走店員放在紙箱上的LV包包，遭依竊盜罪嫌起訴。孫母因另件竊盜案入監執行，今天出庭喊冤自己沒有偷，當時要把包包拿給里長，並請求法官救她「關在這生不如死」

孫母涉嫌在1月10日晚上6時許，在淡水原德路冷氣空調行，偷走店員的LV包包，店員看監視器發現孫母行為，報警並衝到路上追約350公尺抓人。法官今勘驗16秒監視器畫面，見孫母走在冷氣行內，10秒處看到LV包包放在紙箱上，直接伸出右手拿走包包，轉身從畫面上方走去。

頭冒白髮的孫母到庭喊冤否認犯行，一進到法庭就說「法官、檢察官、書記官救我！」她辯稱，撿到包要交給里長比較安全，派出所太遠了，根本不知道包包裡有什麼東西，真的沒有偷，還說，「關在這生不如死」，法官問她對逮捕通知書有無意見？她回，「有意見，快救我！」

孫母在法庭上指控，謝男搶她的錢約3萬元，還嗆她「如果講出來要殺死你」。她也提到，當時有報案，但警察吃案不辦他們。

法官問孫母為何要到冷氣行？孫母回答，冷氣故障轟轟響，想找人修理才去店裡，看到包包是要拿去給里長，「我句句屬實，希望法官讓我回家」。她自稱是公務員、演藝人員，有通告才有薪水，離婚還要養兒子。

公訴檢察官論告，孫母一進去店裡盯著LV包包，沒有找其他人確認包包主人，直接拿走，店員發現後調閱監視器發現孫母行為，上前追捕，孫母看到店員直接丟下包包跑走，且路徑與送到里長處不同，全案事證明確，請依法判刑，另孫母無悔過之心，建請加重其刑。

孫母最後說，自己安分守己過日子，希望法官公正、公平、公理。法官諭知全案今年9月12日上午11時宣判。

孫母因為竊盜案入獄，2020年7月1日執行完畢，不料，去年2021年1月間，在芝山捷運站幫忙推行動不便的婦人返家，卻趁機偷走婦人錢包、玉佩，遭士林地方法院判刑6月，可易科罰金。孫生當時在IG限時動態發文，無奈提到「又來到熟悉的警局，媽媽還是一樣現行犯，現在我真的都習以為常了」，並透露母親無法克制偷竊衝動，很難勸說媽媽看病，因沒有做出傷害性的行為，無法強制就醫。

孫母涉偷包遭依竊盜罪起訴，今出庭喊冤沒有偷。圖／本報記者翻攝
孫母涉偷包遭依竊盜罪起訴，今出庭喊冤沒有偷。圖／本報記者翻攝
孫母涉偷淡水一家冷氣行員工的LV包遭依竊盜罪起訴。圖／本報記者翻攝
孫母涉偷淡水一家冷氣行員工的LV包遭依竊盜罪起訴。圖／本報記者翻攝

冷氣 LV 監視器

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