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男子吵架跳上小貨車摔下重傷 駕駛遭判8月刑

中央社／ 彰化15日電

楊男和王男發生爭吵，王男心生不滿跳上楊男的小貨車車斗後，又因小貨車煞車從車上摔下重傷，楊男被依殺人未遂罪起訴，彰化地院今依刑法過失傷害罪判楊男有期徒刑8月。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，去年6月，楊男駕駛小貨車前往便利商店買東西，楊男詢問擔任店員的王男為何後門沒開，但王男沒回答，楊男認為王男態度很差，沒結帳就離開超商，王男攔下楊男，2人在店外發生爭吵。

楊男要開小貨車離開，王男先擋在小貨車前面不讓車輛離開，又用手抓住小貨車副駕駛座旁的後照鏡，要求楊男下車，隨後跳上小貨車後方車斗，楊男不理會王男行為，仍舊開小貨車離開，行經溪湖鎮河東路時踩煞車，王男重心不穩從車上摔下來，楊男也未下車查看，駕駛小貨車揚長而去。

至於摔車的王男頭部右側蜘蛛網有出血情形、顱骨骨折，傷勢嚴重，承辦此案的檢察官依刑法殺人未遂罪起訴楊男。

法院審理此案時，楊男辯稱他跟王男無冤無仇，怎麼會想要殺人，也沒有故意踩煞車要讓人掉出去，也不知道王男如何摔出去的；王男則說不清楚自己是怎麼摔出去，後來是員警告訴他對方緊急煞車。

法官認為，楊男沒有主動攻擊或傷害王男的行為，在王摔落地面後，被告也沒有趁機下手攻擊、傷害甚至殺害王男的舉動，楊男主觀上沒有致王男於死之犯意，因此依刑法過失傷害、致人傷害而逃逸等罪，判處有期徒刑8個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天，緩刑5年，全案仍可上訴。

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