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趙正宇家有920萬無罪？檢上訴：是否賄款令人高度懷疑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

趙正宇。本報資料照片
趙正宇。本報資料照片
檢調偵辦立委貪瀆案搜索查獲無黨籍立委趙正宇家中有920萬元現金，依財產來源不明罪起訴，趙一審無罪；台北地檢署認為，趙每年立委薪俸300萬元，920萬元與薪俸不相當，且趙供述不一，就無罪判決上訴，請二審撤銷改判有罪。

同案，趙正宇被論處違反稅捐稽徵法逃漏稅罪、判刑6月；一審合議庭上月6日判趙財產來源不明罪無罪時，趙曾說「總算可以對我女兒說，妳爸爸沒有貪汙」。

一審無罪判決指出，趙正宇2018年申報薪資、租賃及利息收入為425萬249元；2019年申報薪資、租賃及利息收入為375萬1133元，趙2018、2019年申報所得稅的收入合計為800萬1382元。

此外，趙妻吳淑惠2018年申報薪資、租賃及利息收入為218萬3813元；2019年申報薪資、租賃及利息收入為198萬7371元，吳女2018、2019年申報所得稅的收入合計為417萬1184元。

趙正宇、吳淑惠2人如果只計算2018、2019年度申報的所得資料，收入已達1217萬2566元，920萬元與2人收入相較，不會「顯不相當」，況且，趙正宇2018、2019年另有仲介土地佣金收入1122萬元，夫妻倆2個年度總收入2339萬2566元，所以在趙家查扣的920萬元，不該當財產來源不明罪。

不過，台北地檢署上訴認為，財產「顯不相當」是規範性構成要件，未限定具體金額及範圍，應依個案判斷。

檢方提上訴說，原審將趙正宇、吳淑惠2個年度合併申報的綜合所得加總合計1217萬2566元後做為比較基準，缺乏法律上依據，更與修正後的法律規定不符。

檢方認為，從趙正宇家中保險櫃扣案的920萬元現金，屬於趙正宇所有，所以「比較基準」應僅限趙正宇的「公務員薪俸收入」，不應將趙妻的其他收入納入。

此外，趙正宇的公職薪俸是由立法院直接匯入趙的帳戶，2020年7月31日趙正宇遭搜索時，帳戶內有存款並未扣押，趙還自稱保險櫃是2018年3月購買，且不是用來存放立委薪俸，由此可證，趙放在保險櫃的920萬元不是薪水，保險櫃內的920萬元與趙每年約300萬元的薪俸，增加幅度顯然不相當。

上訴書指出，一審認為趙正宇2018、2019年確實有仲介土地買賣的1122萬元佣金收入，不過，扣案的920萬元都是「以10萬元為一疊」並以綁鈔帶固定，多數都蓋有各銀行及分行章、行員章、日期章，可判定錢從何處提領，因此，扣案920萬元仟元紙鈔與趙正宇夫妻的佣金收入，根本無涉。

檢方上訴說，檢調2020年7月31日搜索，同日偵訊趙正宇、趙的國會助理林家騏，獲悉平安公司有2000萬元出帳資料，從林的供述判斷，林家騏從中取得1100萬元，差額正好與趙正宇保險櫃中扣得920萬元大致相符，這920萬元是否為賄款？令人高度懷疑。

檢方指出，趙正宇先稱920萬元中有20萬元為政治獻金、20萬元為向友人借貸的剩餘款，其餘880萬元是仲介佣金，又改稱920萬元中「可能」有廠商請款及退款，其說詞從偵查到送審階段不一，應成立財產來源不明罪。

趙正宇 保險 薪資

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