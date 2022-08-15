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立委集體收賄案 北檢對蘇震清、趙正宇、余學洋提上訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委集體收賄案日前宣判，但台北地檢署認為，無黨籍立委蘇震清雖判10年，但他砌辭狡辯，甚至中傷檢方，法官竟酌減其不法所得1000萬元，因此就蘇震清、蘇辦公室主任余學洋，及無黨籍立委趙正宇財產來源不明獲判無罪三部分，向二審高等法院提起上訴。

北檢指出，蘇震清收賄金額高達2700萬元，並自案發矢口否認，甚至自訴檢方製作不實筆錄，惡意誣衊、中傷檢方，以各種不符事理，有悖真實的抗辯試圖卸責，企圖以對檢方不實抹黑轉移焦點，可見毫無悔意。

檢方認為，蘇、余兩人從2012年起收賄，多年來造成行政資源巨大浪費，疲於奔命的公務員尊嚴也遭踐踏，身心俱創難以填補，因此一審未完整評價兩人共犯貪汙行為及其犯罪所生損害，判決實屬過輕。

此外，一審酌減蘇震清犯罪所得沒入部分1000萬元，顯示合議庭未考慮蘇將賄款還給李恒隆，是因知道遭檢調監聽，為求脫免刑責才堅持還錢，目的是在於逃避司法追查。加上蘇使用人頭帳戶掩蓋自身複雜、龐大金流，全數沒收、追徵犯罪所得並無過苛，合議庭卻不當將犯罪所得沒收切分為蘇、李各半責任，酌減1000萬元。

至於趙正宇財產來源不明罪部分，北檢認為，當時他被搜出的920萬元現金，其鈔票上捆鈔帶來源，與趙正宇和妻子平時所使用的個人帳戶或相關公司帳戶不同，且交代不清，因此也一併上訴。

北檢當初就立委集體收賄案共起訴12人，檢方認定蘇震清涉嫌收賄2580萬元，廖國棟790萬元，陳超明100萬元，徐永明200萬元；蘇、廖、陳的國會辦公室主任余學洋、丁復華、梁文一，則各收賄50萬至180萬元。而趙正宇家中920萬元現金財產來源不明罪部分無罪，僅逃漏土地佣金所得稅部分有罪。

後來蘇震清遭北院判刑10年、廖國棟8年6月、陳超明7年8月、徐永明7年4月；褫奪公權蘇震清5年、廖國棟4年、陳、徐各3年；並沒收蘇震清1580萬元、廖國棟620萬、陳超明100萬元。趙正宇財產來源不明部分罪獲判無罪，僅逃漏稅罪判刑6月，可易科罰金。以上均可上訴。

台北地檢署針對立委集體收賄案蘇震清、趙正宇、余學洋部分提出上訴。記者蔣永佑／攝影
台北地檢署針對立委集體收賄案蘇震清、趙正宇、余學洋部分提出上訴。記者蔣永佑／攝影

蘇震清 收賄 趙正宇

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