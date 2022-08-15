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1歲女嬰前一晚剛會叫阿嬤 隔天遭保母虐到頭骨骨折亡

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保母曾詩容3年前多次拿硬物重擊、劇烈搖晃1歲1個月大的邱姓女嬰，又擔心事情曝光，未及時將女嬰送醫，導致女嬰顱骨骨折、顱內出血、視網膜下出血身亡，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判曾女9年6月徒刑定讞。

曾女領有保母證照，2018年2月開始在租屋處受託照顧女嬰，同年12月28日上午她不滿女嬰哭鬧，曾傳訊給胞姊「媽呀，救人喔，女嬰一直哭，我頭快爆炸了，只願意抱著走，手也快斷了」等語。

曾女情緒失控拿硬物重擊女嬰頭部，或使女嬰的頭撞擊硬物，再重複猛烈搖晃，女嬰事後嘔吐、哭泣、難以被安撫，最終陷入昏迷，曾女擔心犯行曝光，未及時將女嬰送醫或通知家長，直到下午3點半發現女嬰呼吸緩慢、嘴唇發紺，不得已才打電話給邱父、邱母，但對女嬰狀況避重就輕，僅說睡覺後未醒，詢問是否叫救護車或自行送醫。

邱父開車抵達曾女租屋處，只見女嬰額頭有外傷、陷入昏迷，送醫急救後仍因頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血等，於2019年1月21日身亡。曾女否認犯行，供稱女嬰當天哭得比較頻繁也有嘔吐，可能是被她大兒子傳染腸胃型感冒，且女嬰傷勢不是她造成的，不知道女嬰如何受傷，也可能是為了和她小兒子搶球，額頭撞到她小兒子的顴骨。

法院依檢方相驗、解剖及鑑定結果、醫師等人證詞、女嬰案發前一日的照片、案發當天上午邱父將女嬰送交曾女接手照顧時，現場錄影畫面顯示女嬰仍身體直立、右手拿物品，並和曾女有互動，而不採信曾女的說詞。

女嬰祖母也證述，「女嬰案發前一天晚上第一次叫我阿嬤」，晚上玩來玩去，精神很好，認定女童傷勢是曾女造成的，另曾女發現女嬰有異狀後，未即時將女嬰送醫或通知家長，認為她是擔心事情曝光才有異常反應。

一審判曾女8年徒刑，案件上訴，二審考量曾女沒有和邱父、邱母達成和解、取得原諒，認為量刑過輕，邱父、邱母要求判法定最重刑度無期徒刑，雖女嬰父母遭遇本案無比痛心，但曾女沒有前科，且依現有證據僅能認定曾女一時失控而傷害女嬰致死，認為無法判處無期徒刑。

二審認為曾女罔顧保母應具有的專業、耐心與愛心，僅因自身情緒控管不佳，就故意傷害毫無反抗能力的女嬰，又未及時將女嬰送醫，造成女嬰家屬承受難以抹滅的傷痛，改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判處9年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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兒子 保母

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