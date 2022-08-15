桃園汽車旅館驚傳命案 家暴男持刀遭前妻反擊刺死

桃園市蘆竹區一家汽車旅館發生命案，1對過去有家暴史的離婚夫妻因細故爭吵，男子疑因酒醉情緒激動，先持刀刺自己，再威脅同歸於盡，被前妻持燈具毆打再奪刀反擊，男子身中多刀身亡；檢警依殺人罪偵辦中，女子昨晚以10萬元交保，確切案情有待釐清。

據了解，56歲的本國籍祈姓男子前天下午3時許原本請43歲泰國籍祈姓前妻載他就醫，但因細故沒有準時出發，兩人便起口角，隨後祈男疑因酒醉情緒激動，拿出水果刀刺入自己腹部，並揚言要同歸於盡，祈女隨即拿起房間內的燈具反擊，砸向前夫頭部再奪刀。

兩人一陣扭打，過程中祈女也拿刀反擊，祈男喉嚨、胸部、腹部及背部中了4、5刀，隨後便倒地不起。

祈女女兒事前知道媽媽要去找爸爸，放心不下，請阿姨到場看看，結果阿姨到場看見地上有血跡，發現狀況不對，女兒趕緊報警，但救護車下午3時30分許到場時，祈男已無生命跡象，經送醫急救1小時仍回天乏術。

據悉，祈男有做投資，開賓士，長住汽車旅館，預付住房費，經濟狀況良好，但他長期酗酒，身體不好，還會發酒瘋，過去常言詞羞辱祈女，2014年雖因祈女不堪受辱受暴離婚，仍不時糾纏，直到2019年都還通報過家暴。

桃園地檢署昨傍晚開羈押庭，依殺人罪嫌向法院聲請羈押，地院認為祈女無逃亡之虞，裁定10萬元交保，限制住居、出境出海。

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