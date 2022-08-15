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茶商以越南茶混充台灣高山茶 網售獲利逾億元遭羈押
台南市周姓茶廠負責人涉嫌低價採購越南茶後和台灣茶拼配，以標有「阿里山高山茶」等字樣的4兩真空袋分裝，透過知名購物網站，高價販售，從中牟取暴利。台南市調查處說，根據查扣帳冊，周以此手法經營約4年多來，估計不法獲利逾1億元。
台南地檢察署接獲衛生福利部食品藥物管理署、台南市衛生局告發，轄內疑有以境外茶混充台灣茶販售情事，指派檢察官粟威穆指揮調查局台南市調查處共同偵辦。
市調查處循線調查發現，茶葉銷售公司透過購物網站銷售全台各地消費者，為擴大偵辦追查境外茶來源管道，8月3日持搜索票，會同食藥署及台南市衛生局人員前往新化區某公司製茶工廠執行搜索。
現場查扣以30台斤真空袋分裝拼配茶葉逾250包，總重達4500公斤，標示原產地台灣4兩真空袋分裝拼配茶逾400包，並查扣真空包裝機、自動分裝機及茶葉自動挑梗機等機具。
據了解，48歲周姓負責人長期從事茶葉買賣，因具備烘焙茶葉專業技術，以每斤200至300元不等的價格採購越南茶，又以每斤500至750元不等價格採購台灣茶，自行以7比3比例拼配後，透過烘焙技術以假亂真，風味、口感縱專業人士亦難以辨別。
周再以標有「杉林溪高山茶」、「阿里山高山茶」、「梨山茶」及「福壽梨山」等字樣4兩真空袋分裝，以每斤1000至1500元不等價格，透過蝦皮及淘寶等購物網站，販售給台灣及大陸地區廣大消費者，估計受害人逾一百多人。
案經調查人員詢問後，周被依違反食品安全衛生管理法、刑法詐欺及商品虛偽標記等罪嫌移請檢察官粟威穆複訊。檢察官訊後認周涉嫌重大，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，後續將擴大追查上下游等其他共犯。
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