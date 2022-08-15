聽新聞
test
0:00 / 0:00
科技老總涉洩密陸企 離職前挪用368萬公款被抓包判6月
自動化生產設備設計規劃富鴻系統科技公司前總經理林姓男子，因涉嫌將原公司技術洩漏給陸企，令富鴻損失上億，去年遭檢調約談；他在離職前陸續侵吞公款368萬元，早已挨告，桃園地院依業務侵占罪判他有期徒刑6月。可上訴。
檢調查，41歲林男2019年8月前擔任富鴻系統科技總經理，具管理公司業務及帳戶權限，卻在2016年5月6日至2018年5月12日間，陸續將21筆8000至60萬元公款，匯入人頭戶，再告知不知情會計協助記帳，侵占368萬3652元。
林男到案後坦承全部侵占事實，但辯稱於2017年12月1日以公司周轉為由，以個人名義向友人李男借款288萬元，由李指示旗下公司將288萬元匯至富鴻公司帳戶，歸還公司存款，也並提出借款約定書、交易明細為證。
李男也作證，稱當時與富鴻等公司簽了1千萬元合約，林2017年10月、11月間表示股東資金尚未到齊，央求自己將已付約的500萬元周轉一部分給他，因當時雙方合作氣氛很好，還有其他案子在談，自己認為等股東的錢進來之後，林就會還錢，便同意無保無息借款給他。
富鴻公司不領情，控該288萬元是假金流，但提不出具體佐證，因此法院認定林只剩80萬3652元未返還。
法院審酌，林男身為富鴻公司負責人，卻侵占富鴻368萬元財產，實應非難，但考量他犯後坦承，依業務侵占罪判有期徒刑6月，並宣告沒收80多萬犯罪所得。全案可上訴。
據了解，林男離職後涉嫌帶走公司技術及工程師，自立門戶搶生意，又出任陸企華騰機械公司設廠顧問，以老東家自動化技術協助設廠，還挖角3名工程師赴陸任職，檢調粗估造成富鴻損失上億，去年兩波約蒐、傳喚林男等人到案，林與涉案員工、工程師等7人被依違反營業秘密法諭知交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言