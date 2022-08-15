科技老總涉洩密陸企 離職前挪用368萬公款被抓包判6月

自動化生產設備設計規劃富鴻系統科技公司前總經理林姓男子，因涉嫌將原公司技術洩漏給陸企，令富鴻損失上億，去年遭檢調約談；他在離職前陸續侵吞公款368萬元，早已挨告，桃園地院依業務侵占罪判他有期徒刑6月。可上訴。

檢調查，41歲林男2019年8月前擔任富鴻系統科技總經理，具管理公司業務及帳戶權限，卻在2016年5月6日至2018年5月12日間，陸續將21筆8000至60萬元公款，匯入人頭戶，再告知不知情會計協助記帳，侵占368萬3652元。

林男到案後坦承全部侵占事實，但辯稱於2017年12月1日以公司周轉為由，以個人名義向友人李男借款288萬元，由李指示旗下公司將288萬元匯至富鴻公司帳戶，歸還公司存款，也並提出借款約定書、交易明細為證。

李男也作證，稱當時與富鴻等公司簽了1千萬元合約，林2017年10月、11月間表示股東資金尚未到齊，央求自己將已付約的500萬元周轉一部分給他，因當時雙方合作氣氛很好，還有其他案子在談，自己認為等股東的錢進來之後，林就會還錢，便同意無保無息借款給他。

富鴻公司不領情，控該288萬元是假金流，但提不出具體佐證，因此法院認定林只剩80萬3652元未返還。

法院審酌，林男身為富鴻公司負責人，卻侵占富鴻368萬元財產，實應非難，但考量他犯後坦承，依業務侵占罪判有期徒刑6月，並宣告沒收80多萬犯罪所得。全案可上訴。