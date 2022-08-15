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高雄大叔2個月4度酒駕 朝警醉喊「你最帥」也沒用
高雄市吳姓男子晚上騎單車行經鳥松區一處路口，因沿路搖晃，巡邏警撞見，趨前關切，聞到他身上有酒味。吳見警拿出酒測器，對員警醉喊「你最帥了」，但警方仍不為所動，測出呼氣酒精含量每公升0.89毫克，依法對他開出最少可罰1200元的罰單。
仁武警分局鳥松分駐所警方11日晚上8時許，巡經鳥松區育英街時，發現62歲吳姓男子騎單車在路上搖搖晃晃，由於當時大雨過後，加上天色昏暗，警方擔心他安危，趨前攔停關心，卻聞到他滿身酒氣。
吳男見到警方，竟心虛朝警醉喊「我認識你，你最帥了」，搞得警一方頭霧水，警方懷疑他酒駕想裝傻，問吳「有無喝酒？」吳男支支吾吾，警方隨後拿出酒測器，對吳男施以酒測，結果酒測值高達每公升0.89毫克。
警方後來查出吳男今年6月26日當天，一連兩次也是騎單車被警方攔下查獲酒駕，酒測值分別為每公升0.26和0.88毫克，另7月22日查獲騎單車酒駕，酒測值高達每公升0.84毫克。
吳男2個月第4度酒後騎單車出門，由於騎單車屬於慢車酒駕，警方仍依道路交通管理處罰條例舉發，對吳男開出1200元以上2400元以下罰緩，並勸誡他勿再酒後騎單車上路。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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