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影／高雄男無照又酒駕 擔心被關拒測甘願吞18萬罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名蕭姓男子晚上騎車行經仁武區一處路口，因轉彎未打方向燈，警方趨前攔停，發現他身上濃厚酒味，還曾因酒駕遭吊銷駕照，警方詢問他是否願酒測，蕭擔心被關，思考再三後決定拒測，吞下18萬罰單

仁武分局仁武派出所警方前天晚上7時許，巡邏行經仁武區水管路和文安三街口時，發現蕭姓男子（44歲）騎機車欲轉彎卻未打方向燈，於是趨前攔查。

警方盤查蕭男身分，發現他駕照曾因酒駕遭吊銷，無照騎車，盤問過程中，又聞到蕭男身上散發濃厚酒味，警方當下問蕭是否願意配合酒測，蕭男坦承當天中午曾有喝酒，擔心酒測不會過。

警方見蕭男一直猶豫，勸他要想清楚，拒測得繳18萬元罰鍰，機車會被當場移置保管、吊銷駕駛執照及要求道路交通安全講習，蕭男因怕入獄，決定拒測，警方依法對蕭男開出拒測18萬罰單，以及一張無照駕駛罰可處6000元至1萬2000元罰鍰的無照駕駛罰單後，讓蕭男離去。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市蕭姓男子拒絕警方酒測，警方依法對蕭男開出拒測18萬罰單。記者石秀華／翻攝
高雄市蕭姓男子拒絕警方酒測，警方依法對蕭男開出拒測18萬罰單。記者石秀華／翻攝
仁武警分局仁武派出所警方盤查蕭男身分，發現他無照酒駕，但蕭男拒測。記者石秀華／翻攝
仁武警分局仁武派出所警方盤查蕭男身分，發現他無照酒駕，但蕭男拒測。記者石秀華／翻攝

罰單 酒測 酒駕

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