聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆動員大批警力臨檢電玩店、KTV等 民宅破門逮9賭客

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模針對青少年易涉足的德州撲克桌遊店、博弈主題餐廳、電子遊戲場及轄內KTV、網咖等加強臨檢。另四分局今天破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人，警詢後將林姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

第四分局今天凌晨循線破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人、賭資2000元、抽頭金共計200元，警詢後將林姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

第四分局分局長陳啓明表示，打擊黑幫及取締賭博案件為本分局重要查緝工作項目，並持續結合各級學校辦理法治教育宣導，避免學生因法治觀念薄弱不慎遭有心人士利用。

另外，警察局於青春專案期間已移送販賣毒品罪19件19人、施用毒品罪80件80人、違反兒少性剝削條例9件17人、涉及參與詐欺集團或擔任車手12件27人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利4件7人、勸阻青少年深夜流連不當場所9人，有效保護青少年健康成長，避免被害。

警察局長張樹德表示，警方將持續針對經營網路賭盤、職業賭場及地下運彩等行為加強查緝，嚴查隱身幕後之幫派。

基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
四分局今天破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人。圖／警方提供
四分局今天破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模臨檢。圖／警方提供
四分局今天破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人。圖／警方提供
四分局今天破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人。圖／警方提供

賭博 警察 基隆

延伸閱讀

宜蘭警暑假青春專案查獲績效增 全國同步臨檢再擴大

四接填海造陸民間發動公投反對 補正5千字不容基隆「沒收」

影／工作人員比賭客還多 三峽警破德州撲克賭場

影／豐原警深夜加強臨檢遊藝場所 查獲持毒、逃逸移工

相關新聞

影／高雄男無照又酒駕 擔心被關拒測甘願吞18萬罰單

高雄市一名蕭姓男子晚上騎車行經仁武區一處路口，因轉彎未打方向燈，警方趨前攔停，發現他身上濃厚酒味，還曾因酒駕遭吊銷駕照，...

獨／放水燈釀三死廟方「不作為」違法？ 法界看法不一

桃園市昨深夜有宮廟信眾至永安漁港綠色隧道海灘放水燈、送王船，疑因逢漲潮不熟海象，其中扛神轎三名男子溺死，警方朝過失致死偵...

桃園宮廟普度甥舅2人生死永隔 警方：宮主過失致死偵辦

桃園市新屋區紅毛港聖母宮昨深夜舉辦度放水燈、送王船活動，正好遇到漲潮，造成3人溺斃、1人命危急救，警方、海巡今天下午表示...

影／基隆動員大批警力臨檢電玩店、KTV等 民宅破門逮9賭客

基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模針對青少年易涉足的德州撲克桌遊店、博弈主題餐廳、電子遊戲...

酒後起爭執 醉男怒奔警所要告人反被法辦判關2月

南投縣白姓男子酒後騎車去報案，遭警方要求酒測，竟大鬧派出所還嗆警，被依妨害公務罪送辦，白男律師具狀盼法官念在白為初犯予以...

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。