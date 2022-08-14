影／基隆動員大批警力臨檢電玩店、KTV等 民宅破門逮9賭客

基隆市警察局昨晚到今天凌晨動員市警局及各分局155名警力，大規模針對青少年易涉足的德州撲克桌遊店、博弈主題餐廳、電子遊戲場及轄內KTV、網咖等加強臨檢。另四分局今天破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人，警詢後將林姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

第四分局今天凌晨循線破獲一處麻將賭場，逮捕林姓負責人及賭客共10人、賭資2000元、抽頭金共計200元，警詢後將林姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

第四分局分局長陳啓明表示，打擊黑幫及取締賭博案件為本分局重要查緝工作項目，並持續結合各級學校辦理法治教育宣導，避免學生因法治觀念薄弱不慎遭有心人士利用。

另外，警察局於青春專案期間已移送販賣毒品罪19件19人、施用毒品罪80件80人、違反兒少性剝削條例9件17人、涉及參與詐欺集團或擔任車手12件27人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利4件7人、勸阻青少年深夜流連不當場所9人，有效保護青少年健康成長，避免被害。