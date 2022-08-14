酒後起爭執 醉男怒奔警所要告人反被法辦判關2月

南投縣幸姓男子去朋友家喝酒，幾杯黃湯下肚，與酒友發生爭吵，當下憤怒難平，氣得騎車去當地派出所，一進警所就嚷著要報案，未料卻因渾身酒氣，被員警盯上，經酒測果然超標，反遭送辦，南投地方法院近期將其判處有期徒刑2個月。

判決書指出，30歲幸男去年6月至信義鄉潭南國小附近找朋友喝酒，喝了2、3瓶啤酒後，竟與其他酒友發生衝突，因兩人越吵越兇，氣得幸男騎車直衝當地派出所，竟了警所就向值班員警說，他要報案提告，未料也引起警方注意。

幸男進入派出所後，因身上溢散濃濃酒氣，且是自行騎機車到警所，警方當場對他進行酒測，而其酒測值達每公升1.03毫克，明顯超標；幸男沒想到，本來要提告的他反因酒駕挨告，相當後悔，對犯行坦承不諱，被依觸犯公共危險罪送辦。

南投地方法院簡易庭近日判決，法官認為，幸男過去未有酒駕紀錄，念他在是初犯，且犯後坦承犯行，同時考量他自述家庭經濟貧寒、務農等情況，判處有期徒刑2個月，如易科罰金，得以1000元折算1日，折合新台幣6萬元。

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