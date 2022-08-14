恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打何翁，去年2月春節前，何因長時間出血造成休克辭世，檢警查出是何妻動手毆死丈夫。高雄地院審理後，法官認為何妻年輕時曾受家暴，又因長期照護導致身心俱疲才釀悲劇，輕判她3年10月徒刑。

去年2月2日下午5時許，家住林園區的何翁被發現失去生命徵象，家屬通報救護人員，經送醫急救後宣告不治，由於何翁生前有吃黑糖糕，急救當時嘴裡還有黑糖糕殘渣，初判應是吞嚥不慎噎死。

但檢警相驗發現老翁身上有大片不明瘀傷，懷疑死因不單純，會同法醫解剖，發現何翁身上的瘀傷，是長期遭人鈍擊所致，造成胸壁組織肌肉和軟組織新舊大量內出血，續發低血溶性休克死亡，由於口中僅剩黑糖糕殘渣，與噎死無關，懷疑是臥床時因無力反擊，遭親人凌虐致死。

檢方偵辦時，陸續傳喚何翁家人說明，負責照顧何翁起居的妻子（70歲）否認施虐，她辯稱照顧丈夫久了雖然會累，但只會拍嘴、大腿，不會捶打胸口，瘀傷是何翁自己翻下床所致。

但何翁兒子到案後吐露實情，稱她母親每晚餐後都會喝一杯藥酒，酒後都會用拳頭捶打爸爸，「一邊哭還會說著以前的事情，直到我說好了，媽媽才會住手」，應該是母親長期照顧父親的壓力，加上父親以前也會家暴母親，母親才會情緒不穩出手。

何翁的孫子也曾目擊奶奶多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重，還曾勸奶奶別再打了，這樣情況已經持續2年多，檢方後來根據解剖報告和證人證詞，認定何翁遭到何妻凌虐，導致他傷重不治，依傷害致死罪將何妻起訴。

高雄地方法院審理時，法官懷疑若何翁長期遭虐，怎會在去年2月突然撒手人寰，傳喚解剖法醫作證；法醫證稱，雖然何翁受到是「輕鈍傷」，沒有出現骨折情況，但體內長期出血，雖然量不多，但累積下來不少，若沒立即住院，血液量不足以維生，就會誘發低血溶休克，年輕人可能不至於死亡，但對年老體衰者來說，就會要命。

傷害致死罪可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。法官根據法醫、何翁兒子、孫子證詞及解剖報告，認定何妻長期凌虐何翁致死，但念在何妻過往曾受家暴，10多年來仍不離不棄照顧臥床何翁，加上兒子、孫子不願追究，請求從輕量刑等狀況，若處以傷害致死最低刑度，仍嫌過重，因此依刑法59條酌減其刑。可上訴。

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