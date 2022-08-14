快訊

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打何翁，去年2月春節前，何因長時間出血造成休克辭世，檢警查出是何妻動手毆死丈夫。高雄地院審理後，法官認為何妻年輕時曾受家暴，又因長期照護導致身心俱疲才釀悲劇，輕判她3年10月徒刑。

去年2月2日下午5時許，家住林園區的何翁被發現失去生命徵象，家屬通報救護人員，經送醫急救後宣告不治，由於何翁生前有吃黑糖糕，急救當時嘴裡還有黑糖糕殘渣，初判應是吞嚥不慎噎死。

但檢警相驗發現老翁身上有大片不明瘀傷，懷疑死因不單純，會同法醫解剖，發現何翁身上的瘀傷，是長期遭人鈍擊所致，造成胸壁組織肌肉和軟組織新舊大量內出血，續發低血溶性休克死亡，由於口中僅剩黑糖糕殘渣，與噎死無關，懷疑是臥床時因無力反擊，遭親人凌虐致死。

檢方偵辦時，陸續傳喚何翁家人說明，負責照顧何翁起居的妻子（70歲）否認施虐，她辯稱照顧丈夫久了雖然會累，但只會拍嘴、大腿，不會捶打胸口，瘀傷是何翁自己翻下床所致。

但何翁兒子到案後吐露實情，稱她母親每晚餐後都會喝一杯藥酒，酒後都會用拳頭捶打爸爸，「一邊哭還會說著以前的事情，直到我說好了，媽媽才會住手」，應該是母親長期照顧父親的壓力，加上父親以前也會家暴母親，母親才會情緒不穩出手。

何翁的孫子也曾目擊奶奶多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重，還曾勸奶奶別再打了，這樣情況已經持續2年多，檢方後來根據解剖報告和證人證詞，認定何翁遭到何妻凌虐，導致他傷重不治，依傷害致死罪將何妻起訴。

高雄地方法院審理時，法官懷疑若何翁長期遭虐，怎會在去年2月突然撒手人寰，傳喚解剖法醫作證；法醫證稱，雖然何翁受到是「輕鈍傷」，沒有出現骨折情況，但體內長期出血，雖然量不多，但累積下來不少，若沒立即住院，血液量不足以維生，就會誘發低血溶休克，年輕人可能不至於死亡，但對年老體衰者來說，就會要命。

傷害致死罪可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。法官根據法醫、何翁兒子、孫子證詞及解剖報告，認定何妻長期凌虐何翁致死，但念在何妻過往曾受家暴，10多年來仍不離不棄照顧臥床何翁，加上兒子、孫子不願追究，請求從輕量刑等狀況，若處以傷害致死最低刑度，仍嫌過重，因此依刑法59條酌減其刑。可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

何翁年老臥床後妻子不堪長期照顧，長期施虐毆死何翁，但法官考量原因，輕判何妻3年10月徒刑。記者張議晨／攝影
何翁年老臥床後妻子不堪長期照顧，長期施虐毆死何翁，但法官考量原因，輕判何妻3年10月徒刑。記者張議晨／攝影

家暴

延伸閱讀

獨／台中市議員冉齡軒貪汙案 法院開庭首傳9名被告全認罪求輕判

遭酸民惡意霸凌11個月 高爾宣硬起來提告

綠光罩頂 婚禮上播「限制級影片」揭穿新娘跟姊夫睡了

在Elly同學面前酒後失態 小S遭斥：妳女兒也太沒面子

相關新聞

酒後起爭執 醉男怒奔警所要告人反被法辦判關2月

南投縣白姓男子酒後騎車去報案，遭警方要求酒測，竟大鬧派出所還嗆警，被依妨害公務罪送辦，白男律師具狀盼法官念在白為初犯予以...

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打...

勞動基金炒股案 台北地方法院19日宣判

勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文等12人。台北...

彰化雜貨店借熟客如廁、老闆卻被毆昏搶錢 法院重判7年

彰化縣紅姓男子今年2月到北彰化一家雜貨店佯裝買東西，並要借用廁所，老闆柯婦好心借廁所給他，他卻趁柯婦不注意時，重擊柯婦頭...

父遭狠殺家屬索賠150萬 遞狀晚3分鐘刑附民求償被駁

屏東市65歲陳姓男子去年8月用鐵鎚打死沈姓鄰居，一、二審被依殺人罪判刑14年半；沈男家屬提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償1...

影／工作人員比賭客還多 三峽警破德州撲克賭場

新北市三峽區民生街某「棋牌競技館」，透過臉書、LINE社群以美女荷官為號召，涉嫌以合法場所開設德州撲克賭局，警方前天持搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。