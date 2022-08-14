彰化雜貨店借熟客如廁、老闆卻被毆昏搶錢 法院重判7年

彰化縣紅姓男子今年2月到北彰化一家雜貨店佯裝買東西，並要借用廁所，老闆柯婦好心借廁所給他，他卻趁柯婦不注意時，重擊柯婦頭部，將她打昏，並痛打到腦震盪、骨折，再搶走3500元及項鍊等首飾，彰化地方法院依強盜罪將他判刑7年。

判決書指出，紅男今年2月假裝要買東西、借廁所而進入柯婦經營的雜貨店，柯婦見紅男是曾來買東西的熟客，不疑有他，沒想到紅男卻趁她不注意時，先重擊她頭部，她昏倒後，紅男還不斷毆打她，柯婦痛醒後，央求紅男不要再打了，

紅男見柯婦倒在地上爬不起來，才搶走她的背包內有手鍊、項鍊、戒指等物，及抽屜內3500元。

紅男痛打柯婦，造成她小指骨折、頭部損傷併腦震盪等傷害，造成她身心恐懼，紅男落網後，柯婦也不願和他和解。