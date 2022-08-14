父遭狠殺家屬索賠150萬 遞狀晚3分鐘刑附民求償被駁

屏東市65歲陳姓男子去年8月用鐵鎚打死沈姓鄰居，一、二審被依殺人罪判刑14年半；沈男家屬提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償150萬元，但遞狀時間距離二審言詞辯論僅差3分鐘，超過法定時間求償被高雄高分院駁回。法界表示，沈男家屬仍可提民事訴訟，但須負擔裁判費，以150萬來說，裁判費應在1萬5000元左右。

陳男與沈男打零工維生，分租屏東市自由路一棟大樓的3樓及4樓，但2人素有嫌隙，爭執不斷。去年8月23日清晨5點多，沈男趁陳男到一樓洗衣物時，持辣椒水、甩棍襲擊，陳男拾起地上鐵鎚竟朝沈男臉部、後腦杓、身體等部位重擊至少30下，之後又雙手抱起地上空心磚重擊沈男頭部。

警方獲報趕往現場，才發現沈男滿身血痕倒地死亡，屏東地方法院認為陳手段殘忍，警詢、偵查時否認有殺人故意，直到法院審理階段才坦承犯行，且案發後未和沈男家屬和解，依殺人罪判刑14年6月，褫奪公權5年，高雄高分院審理後，今年8月2日宣判，駁回陳男上訴，維持14年6月刑度。

沈男家屬二審時提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償150萬元，但依刑事訴訟法規定，刑事附帶民事需於二審言詞辯論終結前提出，陳男二審言詞辯論終結為7月12日上午11時47分，沈男家屬直到當天上午11時50分才遞狀，僅差3分鐘。

高雄高分院審酌收件時間，認為沈男家屬遞狀在言詞辯論結束之後，晚3分鐘遞狀違反刑事訴訟法規定，因此駁回沈男家屬聲請。