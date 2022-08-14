影／工作人員比賭客還多 三峽警破德州撲克賭場

新北市三峽區民生街某「棋牌競技館」，透過臉書、LINE社群以美女荷官為號召，涉嫌以合法場所開設德州撲克賭局，警方前天持搜索票執行搜索，共查獲11人、賭資萬餘元，其中賭客只有4人，全案依賭博罪嫌移送法辦。

三峽警分局偵查隊副隊長謝銘鴻指出，該棋牌館公開招攬德州撲克牌局，員警日前偽裝消費者前往，發現每人須先交2300元參加賭局，其中300元為抽頭金，可獲得面額2萬元籌碼。

再由賭客相互對賭，每局約為1.5小時，結束後由工作人員清點賭客剩餘籌碼，再以10比1的比率將籌碼換為現金，裝入紅包袋交予賭客，以此方式經營賭場牟利。

警方前天深夜11時50分持搜索票到場執行搜索，整個棋牌館空空蕩蕩只有1桌正在聚賭，全場11人實際僅有4名賭客，其餘都是工作人員，查扣抽頭金3萬5800元、賭資1萬8300元、荷官小費2100元、以及撲克牌、計時器、籌碼、監視器等證物。

警詢後將黃姓負責人、何姓女會計、林姓與胡姓女荷官、以及梁男、陳女、林女3名工作人員共7人，依意圖營利供給賭博場所及聚眾賭博罪嫌，移送新北地檢署。4名賭客函送法辦。