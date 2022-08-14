一中商圈旅館藏泰女應召站 旅館不用勒令停業有理由

台中市王姓男子在一中商圈經營旅館，前年間警方在該處破獲應召站，現場謝姓經理與部分員工與應召站配合遭送辦，陸續遭判刑，警方依違反社維法，向法院聲請勒令旅館歇業，不過法院依謝姓經理與員工證詞，認定王不知情，判免罰。

判決指出，王姓男子是台中市一中商圈的一家旅館營業登記負責人，現場負責人則是謝姓經理，平時王不負責現場管理狀況。

前年9月間，警方前往查緝應召站，查獲12名泰國籍女子由賴姓男子等人媒介性交易，另也發現，賴與旅館謝姓經理等6名員工配合，聯繫安排房間、通知警員臨檢的事宜。

全案經妨害風化罪送辦後，謝姓經理與員工等6人，被法院判刑10月、得易科、緩刑3年、支付公庫8萬元。

第二警分局認為，王所經營的旅館，有謝姓經理與部分員工遭法院判刑，認定旅館已違反社會秩序維護法，破壞社會善良風俗情節重大，向法院聲請勒令停業。

王男辯稱，現場管理狀況都是交由謝姓經理處理，針對謝與員工經營應召站一事，並不知情；而謝也供稱，全案是他與部分員工的私下行為，警方查緝後，王才知情。