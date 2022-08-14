快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一中商圈旅館藏泰女應召站 旅館不用勒令停業有理由

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子在一中商圈經營旅館，前年間警方在該處破獲應召站，現場謝姓經理與部分員工與應召站配合遭送辦，陸續遭判刑，警方依違反社維法，向法院聲請勒令旅館歇業，不過法院依謝姓經理與員工證詞，認定王不知情，判免罰。

判決指出，王姓男子是台中市一中商圈的一家旅館營業登記負責人，現場負責人則是謝姓經理，平時王不負責現場管理狀況。

前年9月間，警方前往查緝應召站，查獲12名泰國籍女子由賴姓男子等人媒介性交易，另也發現，賴與旅館謝姓經理等6名員工配合，聯繫安排房間、通知警員臨檢的事宜。

全案經妨害風化罪送辦後，謝姓經理與員工等6人，被法院判刑10月、得易科、緩刑3年、支付公庫8萬元。

第二警分局認為，王所經營的旅館，有謝姓經理與部分員工遭法院判刑，認定旅館已違反社會秩序維護法，破壞社會善良風俗情節重大，向法院聲請勒令停業。

王男辯稱，現場管理狀況都是交由謝姓經理處理，針對謝與員工經營應召站一事，並不知情；而謝也供稱，全案是他與部分員工的私下行為，警方查緝後，王才知情。

法官認為，王與其他涉案人的證詞相符，而且旅館只有部分員工涉案，並非全部員工，認定屬於是旅館員工與應召站業者的私下行為，而且涉案人目前都緩刑中，沒有繼續經營妨害風化犯行之虞，自然不會影響社會秩序與民眾觀感，判王免罰，仍可抗告。

法院依謝姓經理與員工證詞，認定王不知情，判免罰。圖非新聞當事人。本報資料照片
法院依謝姓經理與員工證詞，認定王不知情，判免罰。圖非新聞當事人。本報資料照片

延伸閱讀

油漆工到府粉刷 見女屋主吃藥昏睡伸鹹豬手挨告

七旬老翁失控殺妻 妻反求情獲輕判

抖音、IG認識女童...2男引誘拍9張裸照 和解獲緩刑

偵查佐疑妻出軌拿警用系統查行跡 前妻給自新他獲緩刑

相關新聞

酒後起爭執 醉男怒奔警所要告人反被法辦判關2月

南投縣白姓男子酒後騎車去報案，遭警方要求酒測，竟大鬧派出所還嗆警，被依妨害公務罪送辦，白男律師具狀盼法官念在白為初犯予以...

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打...

勞動基金炒股案 台北地方法院19日宣判

勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文等12人。台北...

彰化雜貨店借熟客如廁、老闆卻被毆昏搶錢 法院重判7年

彰化縣紅姓男子今年2月到北彰化一家雜貨店佯裝買東西，並要借用廁所，老闆柯婦好心借廁所給他，他卻趁柯婦不注意時，重擊柯婦頭...

父遭狠殺家屬索賠150萬 遞狀晚3分鐘刑附民求償被駁

屏東市65歲陳姓男子去年8月用鐵鎚打死沈姓鄰居，一、二審被依殺人罪判刑14年半；沈男家屬提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償1...

影／工作人員比賭客還多 三峽警破德州撲克賭場

新北市三峽區民生街某「棋牌競技館」，透過臉書、LINE社群以美女荷官為號召，涉嫌以合法場所開設德州撲克賭局，警方前天持搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。