彰化5年1.3萬人次酒駕、個人最多9次 24人被公布照片

為遏止居高不下的酒駕案件，政府除了刑罰及罰額加重外，警方也加強酒測。彰化監理站統計，彰化縣最近5年的酒駕人數是1萬2963人次，其中超過3件以上的共有3008人，個人最高達9次，今年首度公布酒駕累犯也達24人。雖然今年5月中旬起，因疫情升高，酒測大幅減少，在疫情趨緩後，從本月開始，彰化警方又恢復酒測力道。

彰化縣酒駕累犯知名度最高的是彰化縣議員柯振杯，曾在5年內有3次酒駕紀錄，2008年因酒駕坐牢解除縣議員職務，成為國內首位酒後駕車失去議員職務的民意代表。他受到法律制裁後，自稱已不再開車，還協助宣導「開車不喝酒、酒後不開車」，希望給酒駕者一個警惕，仍順利當選議員。

針對犯下2次以上酒駕者，如果要重考駕照，必須接受接受酒癮評估治療，且需自行負擔酒駕防制教育訓練費用2800元、酒癮治療費等費用，在考取駕照後，也必需限駕駛車輛點火自動鎖定裝置車輛，酒精鎖裝置費用也是由駕駛人自行負擔。

彰化監理站最近5年，被轉介到醫院酒癮治療的有36人。彰化縣黃姓大貨車司機在2019年1月及4月，因酒駕被警察查獲，依道路交通管理處罰條例規定，5年內被查獲2次酒駕必須吊銷駕照3年，已影響他的生計，在吊銷期滿後，今年6月底，主動報告酒駕防制教育課程。

黃姓大貨車司機說，上完酒駕防制教育課後，才知道現在酒駕的規定這麼嚴格、罰款的金額也更重了，甚至會影響生計，而且考到駕照後一年內只能開裝有酒精鎖的車輛，有此教訓後，再也不敢酒駕了。

立法院於今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定。今年4月到8月上旬為止，台中區監理所網站所公布的彰化縣酒駕累犯及拒測者照片，共分13次，共有24人，其中1名女性，以月計，8月達到8人最多。

由於近年來酒駕肇事案件頻傳，警方也加強取締力道，據彰化縣警察局統計，去年1到8月上旬的酒駕取締案件是1437件，今年雖因5月中旬疫情升溫，為避免疫情擴散，警方幾乎停止酒測勤務，但從7月底疫情紓緩後，警方恢復酒測，與去年同期相比，今年的酒駕取締案件達1835件，增加將近400件，警方表示，會持續再編排酒測勤務，希望駕駛人不要心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康