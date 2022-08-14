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高雄水電學徒酒駕闖紅燈 巧！ 攔他的警察當過水電工

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市徐姓男子凌晨在酒吧飲酒後，騎機車在新興區一處路口闖紅燈，巡邏警網攔查，發現他有濃厚酒味，經酒測，高達每公升0.73毫克；曾當過水電工的黃姓巡佐，得知徐是水電學徒，勸戒他認真學習，勿因酒駕斷送前途。

新興警分局五福二路派出所巡邏警網於前天凌晨3時45分許，見徐姓男子（25歲）騎機車行經新興區忠孝一路和青年一路口時，直接闖紅燈，於是將徐攔下盤查。

警方一靠近徐男，就聞他他身上飄散酒味，當場施以酒測，結果酒測值高達每公升0.73毫克；徐男聲稱，自己在酒吧飲酒，約喝了4、5杯酒，離開時，因自認意識清楚，才心存僥倖酒駕上路，以為夜深人靜不會被發現，未料，卻因闖紅燈被攔下。

徐男對酒駕行為相當懊悔，告知警方自己好不容易找到的水電工作，正在當學徒，怕因酒駕行為貿然請假工作會不保，攔查他的黃姓巡佐當警察前，也曾當過台灣水電工，以過來人身分，勸徐男日後還是要認真工作，爾後勿酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徐姓男子騎機車行經新興區一處路口闖紅燈，警方將他攔下盤查。記者石秀華／翻攝
徐姓男子騎機車行經新興區一處路口闖紅燈，警方將他攔下盤查。記者石秀華／翻攝
徐姓男子因騎機車闖紅燈，警方將他攔下盤查，聞到濃厚酒味，施以酒測發現他酒駕。記者石秀華／翻攝
徐姓男子因騎機車闖紅燈，警方將他攔下盤查，聞到濃厚酒味，施以酒測發現他酒駕。記者石秀華／翻攝

酒駕

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