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影／轉貼「300萬美金邀請裴洛西」台中商人遭警送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

美國眾議員議長裴洛西在8月初訪台，不過有網友在PTT發布，政府是花300萬元美金，聘公關公司遊說裴洛西訪台，台中林姓商人看到貼文之後，轉貼到自己臉書，台中市刑大科偵隊獲報後，依違反社會秩序維護法，將林函送台中地院裁處。

台中市刑大科偵隊指出，美國眾議院議長裴洛西在月初訪台，有網友在PTT張貼「我國政府花費300萬美金（折合台幣9400萬元）聘用美國公關公司遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台」的內容，已經外交部發布澄清為不實訊息。

但在台中市經商的林姓男子（45歲）在看到訊息之後，將訊息轉發到自己臉書，警方因接到民眾檢舉，因此通知林到案說明。

林男辯稱，因認為是重要的訊息，應該讓更多人知道，當下沒有特別查證，不知道這樣會涉及刑責，沒有惡意散播，沒想到會被截圖檢舉。

台中市刑大科偵隊表示，全案已依違反社會秩序維護法送法院裁處，另提醒民眾，散布謠言，足以影響公共安寧者，處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰，針對來源不明、未經證實的訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，可透過政府各主管機關公開資訊、新聞或澄清專區，或直接致電查證，避免一時不慎而觸法。

台中市林姓男子轉貼有關裴洛西的訊息，遭台中市刑大科偵隊以違反社維法送辦。圖／讀者提供
台中市林姓男子轉貼有關裴洛西的訊息，遭台中市刑大科偵隊以違反社維法送辦。圖／讀者提供

裴洛西

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