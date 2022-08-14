快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

既成巷道放圍籬罰1500元 民辯「私人地」無效判罰確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子在去年間在大肚區一處巷內，擺放圍欄、鐵柱，經民眾向警方檢舉妨害交通，警方函詢公所，認定該處為道路，開罰1500元，但謝認該處是私人土地，警方開罰無據，提出行政訴訟，但一、二審都認為，該處屬於現有巷道，判罰確定。

判決指出，謝姓男子在去年9月29日下午2時許，因在大肚區文昌路二段的巷子內，擺放圍籬、鐵柱等物品，警方接獲檢舉後，向區公所函詢，公所回覆該處現況為道路使用，警方依法開罰1500元，不過謝不服，打行政訴訟。

謝男辯稱，該處是私人土地，沒有供公眾通行的事實，也沒有收到計畫道路土地徵收，警方開罰無據，聲請撤銷罰單。

不過一、二審都認定，區公所已函覆，該處為既成道路，有供公眾通行的現況，該處也有鋪設柏油路、水溝等設施，認定該處為現有巷道，警方開罰有據，駁回謝男訴請，全案確定。

台中市謝姓男子在既成巷道擺放圍籬，遭罰1500元，台中高等行政法院駁回訴請，判罰確定。圖／本報資料照
台中市謝姓男子在既成巷道擺放圍籬，遭罰1500元，台中高等行政法院駁回訴請，判罰確定。圖／本報資料照

延伸閱讀

養樂多摻安眠藥迷昏小姐 酒客急脫褲狂磨蹭仍軟趴趴

女友人昏睡偷抽她衛生棉條 色男扯：她也享受性交歡愉

獨眼男酒駕撞死婦和解拖延 家屬批：人命不是豬肉買賣

苗40線路緣長草騎士犁田 一審不賠二審國賠138萬

相關新聞

酒後起爭執 醉男怒奔警所要告人反被法辦判關2月

南投縣白姓男子酒後騎車去報案，遭警方要求酒測，竟大鬧派出所還嗆警，被依妨害公務罪送辦，白男律師具狀盼法官念在白為初犯予以...

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打...

勞動基金炒股案 台北地方法院19日宣判

勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文等12人。台北...

彰化雜貨店借熟客如廁、老闆卻被毆昏搶錢 法院重判7年

彰化縣紅姓男子今年2月到北彰化一家雜貨店佯裝買東西，並要借用廁所，老闆柯婦好心借廁所給他，他卻趁柯婦不注意時，重擊柯婦頭...

父遭狠殺家屬索賠150萬 遞狀晚3分鐘刑附民求償被駁

屏東市65歲陳姓男子去年8月用鐵鎚打死沈姓鄰居，一、二審被依殺人罪判刑14年半；沈男家屬提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償1...

影／工作人員比賭客還多 三峽警破德州撲克賭場

新北市三峽區民生街某「棋牌競技館」，透過臉書、LINE社群以美女荷官為號召，涉嫌以合法場所開設德州撲克賭局，警方前天持搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。