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既成巷道放圍籬罰1500元 民辯「私人地」無效判罰確定
台中市謝姓男子在去年間在大肚區一處巷內，擺放圍欄、鐵柱，經民眾向警方檢舉妨害交通，警方函詢公所，認定該處為道路，開罰1500元，但謝認該處是私人土地，警方開罰無據，提出行政訴訟，但一、二審都認為，該處屬於現有巷道，判罰確定。
判決指出，謝姓男子在去年9月29日下午2時許，因在大肚區文昌路二段的巷子內，擺放圍籬、鐵柱等物品，警方接獲檢舉後，向區公所函詢，公所回覆該處現況為道路使用，警方依法開罰1500元，不過謝不服，打行政訴訟。
謝男辯稱，該處是私人土地，沒有供公眾通行的事實，也沒有收到計畫道路土地徵收，警方開罰無據，聲請撤銷罰單。
不過一、二審都認定，區公所已函覆，該處為既成道路，有供公眾通行的現況，該處也有鋪設柏油路、水溝等設施，認定該處為現有巷道，警方開罰有據，駁回謝男訴請，全案確定。
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