戴N95也遮不住酒氣 醉男竟誤將酒測器當快篩

高雄夏姓男子酒後騎車被警方攔查，緊緊戴著N95口罩遮掩，企圖掩飾酒味，但酒氣仍瞞不過員警，警方施測時，喝醉的夏男還將酒測器當成「快篩試劑」，以為員警要通鼻幫他採檢，讓員警哭笑不得，經測試後，夏呼氣酒測值達每公升0.80毫克，全案警詢後，依公共危險罪送辦。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員周泓毅，前天0時許巡經旗津區旗津二路，發現夏男高速騎車，且騎車忽快忽慢，員警懷疑他酒後騎車上路，趨前攔查。

但夏男遭攔後，妥妥戴穩N95口罩，但口罩遮不住全身酒氣，員警準備施測時，夏堅持不願拿下口罩，員警一度以為他確診，進一步詢問，他才坦承「有喝一瓶藥酒」，怕喝酒被警方抓包，只是即使他戴妥口罩，仍遮蓋不住酒氣。

員警施測時，喝醉的夏男還將酒精檢測器當成「快篩試劑」，以為警方要對他進行採檢，醉態百出讓員警哭笑不得，經過一番折騰，才順利完成酒測，夏呼氣酒測值超標。

夏男供稱，晚上是在同事家喝酒，想說距離家裡不到2公里，應該遇不到警察，沒想到最後還是被攔。全案警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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