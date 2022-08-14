快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

基隆缺水惡化明轉綠燈！未來半月恐難降雨 水利署研商調水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戴N95也遮不住酒氣 醉男竟誤將酒測器當快篩

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄夏姓男子酒後騎車被警方攔查，緊緊戴著N95口罩遮掩，企圖掩飾酒味，但酒氣仍瞞不過員警，警方施測時，喝醉的夏男還將酒測器當成「快篩試劑」，以為員警要通鼻幫他採檢，讓員警哭笑不得，經測試後，夏呼氣酒測值達每公升0.80毫克，全案警詢後，依公共危險罪送辦。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員周泓毅，前天0時許巡經旗津區旗津二路，發現夏男高速騎車，且騎車忽快忽慢，員警懷疑他酒後騎車上路，趨前攔查。

但夏男遭攔後，妥妥戴穩N95口罩，但口罩遮不住全身酒氣，員警準備施測時，夏堅持不願拿下口罩，員警一度以為他確診，進一步詢問，他才坦承「有喝一瓶藥酒」，怕喝酒被警方抓包，只是即使他戴妥口罩，仍遮蓋不住酒氣。

員警施測時，喝醉的夏男還將酒精檢測器當成「快篩試劑」，以為警方要對他進行採檢，醉態百出讓員警哭笑不得，經過一番折騰，才順利完成酒測，夏呼氣酒測值超標。

夏男供稱，晚上是在同事家喝酒，想說距離家裡不到2公里，應該遇不到警察，沒想到最後還是被攔。全案警詢後，依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夏姓男子酒後騎車上路，被警方攔查，警方施測時還以為員警要對他快篩，讓警方哭笑不得。圖／讀者提供
夏姓男子酒後騎車上路，被警方攔查，警方施測時還以為員警要對他快篩，讓警方哭笑不得。圖／讀者提供

口罩 酒測 快篩試劑

延伸閱讀

竹縣+661峨眉0確診 第4輪快篩實名制15日起正式上路

宣告戰勝疫情後 北韓取消口罩令等防疫措施

少女心大噴發！BioMask「卡娜赫拉的小動物聯名立體口罩」夢幻登場

最新實名制快篩銷量曝光 莊人祥：每天仍賣超過1萬份

相關新聞

酒後起爭執 醉男怒奔警所要告人反被法辦判關2月

南投縣白姓男子酒後騎車去報案，遭警方要求酒測，竟大鬧派出所還嗆警，被依妨害公務罪送辦，白男律師具狀盼法官念在白為初犯予以...

恨年輕遭家暴虐死他 妻顧臥床夫15年...其情可憫獲輕判

高雄79歲何姓老翁15年前中風臥床後，照護重擔落在何妻肩上，何妻因長期照顧疲累，又想起年輕時遭家暴過往，酒後時常出拳毆打...

勞動基金炒股案 台北地方法院19日宣判

勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文等12人。台北...

彰化雜貨店借熟客如廁、老闆卻被毆昏搶錢 法院重判7年

彰化縣紅姓男子今年2月到北彰化一家雜貨店佯裝買東西，並要借用廁所，老闆柯婦好心借廁所給他，他卻趁柯婦不注意時，重擊柯婦頭...

父遭狠殺家屬索賠150萬 遞狀晚3分鐘刑附民求償被駁

屏東市65歲陳姓男子去年8月用鐵鎚打死沈姓鄰居，一、二審被依殺人罪判刑14年半；沈男家屬提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償1...

影／工作人員比賭客還多 三峽警破德州撲克賭場

新北市三峽區民生街某「棋牌競技館」，透過臉書、LINE社群以美女荷官為號召，涉嫌以合法場所開設德州撲克賭局，警方前天持搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。