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他臉書貼文「叫你爬樓梯就爬」 外送員告侮辱捍衛尊嚴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名外送員日前到台中市大雅警分局提告一名臉書貼文者說，「外送員不是沒有一技之長的底層人，更不是你認為有給錢就可以呼來喚去的狗」。大雅分局今天表示，此案目前正在偵辦中，提醒網友勿在網路辱罵和貼不實文字，可能涉及刑責。

日前有網友在臉書貼文說，他有付錢叫外送，「叫你爬樓梯就爬，爽叫幾杯飲料是我家的事」，貼文中有許多文字輕挑，還寫「有付錢，你就乖乖閉嘴送到門口」。

台中一名外送員無法忍受這段貼文，他到大雅分局潭子分駐所提告貼文者妨害名譽，他強調「外送員不是沒有一技之長的底層，更不是你認為有錢就可以呼來喚去的狗」，「自己的尊嚴自己捍衛，我們偵查庭見」。

大雅分局表示，已受理此妨害名譽案，目前正偵辦中。

一名外送員到台中市大雅警分局，提告臉書貼文者，提告者說要捍衛外送員的尊嚴。圖／取自臉書爆怨公社
一名外送員到台中市大雅警分局，提告臉書貼文者，提告者說要捍衛外送員的尊嚴。圖／取自臉書爆怨公社

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