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防範青少年暑假涉足不當場所 台南市警二分局擴大臨檢
暑假期間許多青少年無課業壓力，休閒時間較多，為防青少年涉足不當場所，台南市警二分局昨晚9點至今天凌晨1點，動員40名警力針對轄區2家德州撲克桌遊店、2間大型酒店、2家KTV及1處酒吧等7處營業場所，執行擴大臨檢專案。
市警二分局13日夜間配合警政署同步執行擴大臨檢專案，分局長朱信憲帶班臨檢掃蕩，並結合區塊封鎖策略，於場所周邊道路執行，針對上述場所加強臨檢查察，以達暑期預防青少年偏差行為。
臨檢場所過程，員警逐一仔細查核顧客及從業人員身分，共計稽查取締5件違反傳染病防治法(未打滿3劑疫苗接種)及4件於休閒娛樂的室內場所吸菸違反菸害防制法，都逐一登記，並將函請衛生局裁罰，但都未發現有青少年不當涉足情事。
警方也全面向各業者加強宣導及要求務必切實遵守規定；另封閉型強力路檢也展現成效，執勤間也發現有改裝及噪音車輛並加強稽查，取締告發擅改排氣管設備2件、錄影蒐證噪音車輛4件，都函請監理站及環保局實施召回檢驗。
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