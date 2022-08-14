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積欠地下錢莊債務 男子持菜刀恐嚇超商未遂遭判刑8月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓男子積欠地下錢莊債務，前往台南市安平區華平路某火鍋店，涉嫌持菜刀恐嚇店員把錢拿出來，店員說沒有錢。張離開後，前往同路上超商以同一手法要搶錢，店員表示要報警，張才罷手，員警獲報逮捕法辦。台南地院依張觸犯恐嚇取財未遂罪，判處徒刑8月，案可上訴。

判決說，張為了還債，今年5月15日中午12點多，前往安平區某大賣場購買菜刀1支，再於翌日凌晨3點55分，騎乘機車前往安平區華平路一家鍋店，走至櫃檯前，取出菜刀對該杜姓店員杜恫嚇說，「搶劫、把錢拿出來。」。

杜心生畏懼向張表示，他沒有錢、需要養家、不要為難他，並稱不會報警，張才作罷離開。

張離開火鍋店後，同日凌晨4點10分，騎機車前往華平路某超商，他走至櫃枱前取出菜刀對該洪姓店員恐嚇稱：搶劫、把錢交出來。洪向張表示要報警處理，張即出於己意中止，由據報到場員警當場將張逮捕法辦、南檢起訴。

張於審理中當庭表示認罪，法官審酌，張正值青壯之年，四肢健全具有完全謀生能力，不思憑己力賺取生活所需，因欠債而需錢孔急，竟欲藉恐嚇手段獲取財物，對於社會治安造成影響非輕，斟酌犯罪動機、目的、手段、犯後坦承犯行、杜姓被害表示希望給張機會，請求法院從輕量刑等一切情狀，量處其刑。

張姓男子積欠地下錢莊債務，先後前往台南市安平區華平路某火鍋店、超商，涉嫌持菜刀恐嚇店員把錢拿出來。台南地院依張觸犯恐嚇取財未遂罪，判處徒刑8月。圖／本報資料照片
張姓男子積欠地下錢莊債務，先後前往台南市安平區華平路某火鍋店、超商，涉嫌持菜刀恐嚇店員把錢拿出來。台南地院依張觸犯恐嚇取財未遂罪，判處徒刑8月。圖／本報資料照片

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