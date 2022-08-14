亞化前董座挪公款鋃鐺入獄 假釋被駁控處分違法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

亞洲化學前董事長葉斯應2016年因違反證交法被判刑5年定讞，2018年刑期過半申請假釋被駁，為此興訟主張監獄處分違法，但桃園地院審理認為他嚴重影響金融秩序，又矢口否認，犯後態度不佳，監獄從嚴審查並無違誤，最後駁回請求。

據悉，葉斯應任亞化董事長期間，為了保住經營權，以股票質借、融資方式大量持股，後來遭遇金融海嘯，面臨斷頭危機，遂以興建光電大樓名義，挪用公司預付的4千多萬元資金，填補個人缺口。

葉斯應主張，他2016年3月22日入監服刑，在獄中積極參與說法、歌唱等比賽，表現良好，加上2018年12月獲縮短刑期32天獎勵，最快應該2018年11月9日就能假釋，但監獄12月27日仍作成不予假釋決議，該決議明顯違法。

法院指出，假釋是刑事司法體系一種權宜性行刑措施，除了審查程序規範，還需考量個案犯罪情節、犯罪對社會所生危害、在監表現、社會對其假釋有無不良觀感及對被害人補償或犯罪所得追繳等情，並非受刑人達到假釋基本要件就一定能出監。

法院認為，葉男貴為公司董事長和多家公司董事，因金融風暴，為解決個人資金周轉困難，違犯證券交易法，被害人數眾多、損害金額龐大，嚴重影響社會金融秩序，且犯後未與被害和解及賠償，矢口否認犯行，監獄認定他犯後態度不佳，從嚴審核假釋資格並無違誤。

假釋 監獄 金融海嘯

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