獨眼男酒駕撞死婦和解拖延 家屬批：人命不是豬肉買賣

劉姓工人右眼失明又曾2度酒駕被判刑，不知警惕又喝啤酒無照上路，結果撞死推資收物的陳姓老婦，因劉酒測值0.17未達公共危險門檻，但一審仍被依過失致死判1年半；檢方以量刑過輕上訴，二審考量家屬批他毫無誠意，眼睛不好還酒駕，犯後又沒和解等，撤銷改判2年，可上訴。

檢警調查，劉男2021年4月30日喝完啤酒還開車，隔天凌晨4點多經東勢區東關路7段交叉路口，高速撞上逆向推資收物車的陳姓老婦，陳遭撞飛頭部重創、多處骨折慘死，劉經酒測呼氣值每公升0.17毫克。

台中地院一審認為，劉沒有駕照，酒測值0.17雖未達刑法第185之3條公共危險規定0.25門檻，但仍屬於道路交通管理處罰條例第86條第1項所定的「酒醉駕車」行為。

一審指出，劉過去已有2次酒駕前科，最近一次2020月7月13日才執行完畢，顯然不知警惕，但考量陳婦也沒有緊靠路旁行走，依汽車駕駛人，無駕駛執照駕車、酒醉駕車，因過失致人於死，處有期徒刑1年6月，檢方不服上訴。

台中高分院二審查，劉在一審雖曾表示想以120萬元和解但無法一次付清，直至審理終結都沒達成和解，被害家屬也說，陳都沒有誠意一直拖，更直言「這不是豬肉買賣，是人命關天的事」、「感覺不到他的誠意」，且劉右眼失明，家屬也不滿他眼睛不好還開車，顯明知故犯。

二審認為，劉犯刑法第276條過失致人於死罪，其法定刑最高5年，再依道路交通管理處罰條例第86條第1項加重後最重可處7年6月，就算劉符合自首減刑至二分之一，在別無其他減刑事由下，僅量處1年6月並衡量他處理和解經過，有過輕之嫌，撤銷改判2年。

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