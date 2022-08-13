高雄警登門訪查 媽寶通緝躲廁所哭喊媽媽、他們要抓我

「媽媽、他們要抓我，我會怕」高雄謝姓男子無業，與家人同住平時靠母親接濟生活，因涉犯毒品罪遭通緝，日前警方登門訪查，謝男嚇得躲進廁所躲避查緝，還在母親面前不斷哭喊「媽媽」令員警相當傻眼，經謝母與員警勸說下才配合，警詢後，將人依法逮捕歸案。

據了解，謝男25歲無業與家人同住，平時都靠家人接濟，因涉犯毒品罪，於6月遭檢方發布通緝；由於警方通知主動到案，都遲遲未出面，仁武警分局九曲派出所便在8月11日中午11時許，前往住處找人。

警方到場時，發現屋內有男性的鞋子，研判人在家中，經謝男母親同意後入內找人，謝男驚覺後，竟躲竟廁所，企圖製造人不在家的假象，卻仍遭警方發現。

當時警方隔著廁所，對謝男喊話，「東躲西躲有意義嗎？」並表示要將人帶返派出所；但他只是不斷哭喊著，「媽媽、媽媽帶我去」，還說不能獨留媽媽在家。

經謝男母親勸說，謝男才從廁所出來，當時他已哭得涕泗流漣，持續哭喊著「媽媽、他們要抓我，我會怕」；讓員警看了相當無奈，並向他的家人表示，人已經躲了2個多月，早點進去表現好，就可以趕快出來。