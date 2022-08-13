聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄警登門訪查 媽寶通緝躲廁所哭喊媽媽、他們要抓我
「媽媽、他們要抓我，我會怕」高雄謝姓男子無業，與家人同住平時靠母親接濟生活，因涉犯毒品罪遭通緝，日前警方登門訪查，謝男嚇得躲進廁所躲避查緝，還在母親面前不斷哭喊「媽媽」令員警相當傻眼，經謝母與員警勸說下才配合，警詢後，將人依法逮捕歸案。
據了解，謝男25歲無業與家人同住，平時都靠家人接濟，因涉犯毒品罪，於6月遭檢方發布通緝；由於警方通知主動到案，都遲遲未出面，仁武警分局九曲派出所便在8月11日中午11時許，前往住處找人。
警方到場時，發現屋內有男性的鞋子，研判人在家中，經謝男母親同意後入內找人，謝男驚覺後，竟躲竟廁所，企圖製造人不在家的假象，卻仍遭警方發現。
當時警方隔著廁所，對謝男喊話，「東躲西躲有意義嗎？」並表示要將人帶返派出所；但他只是不斷哭喊著，「媽媽、媽媽帶我去」，還說不能獨留媽媽在家。
經謝男母親勸說，謝男才從廁所出來，當時他已哭得涕泗流漣，持續哭喊著「媽媽、他們要抓我，我會怕」；讓員警看了相當無奈，並向他的家人表示，人已經躲了2個多月，早點進去表現好，就可以趕快出來。
最後在謝母安撫下，謝男才乖乖配合，由警方依法將人逮捕歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言