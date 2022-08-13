喝保力達騎上路遇警心虛急停路邊 他辯受神祕力量牽引

高雄26歲林姓男子日前從工地喝完喝保力達藥酒，戴著工程帽騎車上路，在茄萣區白砂路威武廟前，巧遇巡邏員警，當下他心虛，竟突然停在廟前，警方見狀上前關切，他竟表示，有神秘力量牽引，才會突然停車；隨後被警發現酒駕，雖酒測未達每公升0.25毫克，但已經違規警方便對他依法開罰，並扣留機車。

湖內警分局茄萣派出所員警8月10日下午2時30分許，巡邏行經茄萣區白砂路威武廟前，發現林男騎車逮著工地安全帽，突然急停，便上前關切。

警方盤查時，林男竟表示，不知為何突然有種神祕力量牽引，才會停在廟前；由於他開口散發出酒氣味，員警便要求施作酒測。

雖林男酒測值為每公升0.16毫克，未涉犯公共危險罪，但仍觸犯道路交通管理處罰條例，隨後警方依法開罰，並扣留機車。

據了解，林男是台南人，因工作前往茄萣區白砂崙工地，當天只因外出購物，忘了自己騎車前喝了保力達藥酒，半途遇上巡邏員警，才心虛停車，辯稱受神明力量牽引。

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