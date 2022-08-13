聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝保力達騎上路遇警心虛急停路邊 他辯受神祕力量牽引

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄26歲林姓男子日前從工地喝完喝保力達藥酒，戴著工程帽騎車上路，在茄萣區白砂路威武廟前，巧遇巡邏員警，當下他心虛，竟突然停在廟前，警方見狀上前關切，他竟表示，有神秘力量牽引，才會突然停車；隨後被警發現酒駕，雖酒測未達每公升0.25毫克，但已經違規警方便對他依法開罰，並扣留機車。

湖內警分局茄萣派出所員警8月10日下午2時30分許，巡邏行經茄萣區白砂路威武廟前，發現林男騎車逮著工地安全帽，突然急停，便上前關切。

警方盤查時，林男竟表示，不知為何突然有種神祕力量牽引，才會停在廟前；由於他開口散發出酒氣味，員警便要求施作酒測。

雖林男酒測值為每公升0.16毫克，未涉犯公共危險罪，但仍觸犯道路交通管理處罰條例，隨後警方依法開罰，並扣留機車。

據了解，林男是台南人，因工作前往茄萣區白砂崙工地，當天只因外出購物，忘了自己騎車前喝了保力達藥酒，半途遇上巡邏員警，才心虛停車，辯稱受神明力量牽引。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄26歲林姓男子酒駕遭警攔查，雖酒測未達每公升0.25毫克，警方人針對他違規依法開罰，並扣留機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄26歲林姓男子酒駕遭警攔查，雖酒測未達每公升0.25毫克，警方人針對他違規依法開罰，並扣留機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄26歲林姓男子酒駕遭警攔查，雖酒測未達每公升0.25毫克，警方人針對他違規依法開罰，並扣留機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄26歲林姓男子酒駕遭警攔查，雖酒測未達每公升0.25毫克，警方人針對他違規依法開罰，並扣留機車。記者陳弘逸／翻攝

酒測 酒駕 氣味

延伸閱讀

炫富熱褲妹酒駕累犯撞死人 出庭突淚崩「每天夢到車禍」仍遭延押

營造工地職災頻傳！勞動部今發動全台勞檢 49處停工

突擊檢查大型建案 高市勞工局開罰5工地共68萬

宋少卿酒駕後神隱　馮翊綱怨「一通電話都沒有」：彷彿不曾是搭檔

相關新聞

亞化前董座挪公款鋃鐺入獄 假釋被駁控處分違法

亞洲化學前董事長葉斯應2016年因違反證交法被判刑5年定讞，2018年刑期過半申請假釋被駁，為此興訟主張監獄處分違法，但...

「警察公仔」四處興訟盧秀燕也挨告 檢批浪費司法資源

警政署曾委託簡姓男子設計系列「警察公仔圖像」，因授權到期後仍有不少警方單位使用，簡上網搜尋發現各自提告，不少分局私下和解...

獨眼男酒駕撞死婦和解拖延 家屬批：人命不是豬肉買賣

劉姓工人右眼失明又曾2度酒駕被判刑，不知警惕又喝啤酒無照上路，結果撞死推資收物的陳姓老婦，因劉酒測值0.17未達公共危險...

高雄警登門訪查 媽寶通緝躲廁所哭喊媽媽、他們要抓我

「媽媽、他們要抓我，我會怕」高雄謝姓男子無業，與家人同住平時靠母親接濟生活，因涉犯毒品罪遭通緝，日前警方登門訪查，謝男嚇...

喝保力達騎上路遇警心虛急停路邊 他辯受神祕力量牽引

高雄26歲林姓男子日前從工地喝完喝保力達藥酒，戴著工程帽騎車上路，在茄萣區白砂路威武廟前，巧遇巡邏員警，當下他心虛，竟突...

七旬老翁失控殺妻 妻反求情獲輕判

79歲的王姓老翁懷疑妻子說他壞話，去年在住處竟拿刀殺妻8刀，幸鄰居及時求救才挽回一命。高雄地方法院據醫院鑑定報告，發覺王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。