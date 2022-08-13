七旬老翁失控殺妻 妻反求情獲輕判

79歲的王姓老翁懷疑妻子說他壞話，去年在住處竟拿刀殺妻8刀，幸鄰居及時求救才挽回一命。高雄地方法院據醫院鑑定報告，發覺王翁有認知障礙等精神疾病特徵，且妻子獲救後，也希望老翁不要被關，依殺人未遂罪，判決老翁2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，王翁夫妻已結婚50多年，婚姻關係良好，王翁自年輕便不捨晝夜工作，辛勤賺錢養家，與妻子拉拔子女長大成人，直到63歲退休，但退休後，因失眠問題開始就診，出現記性漸差、認知功能退化症狀，經診斷為失智症、認知障礙症。

去年5月3日清晨，王姓老翁認為妻子說他壞話，在高雄市鳳山區住處，持水果刀連刺妻子胸、背及手臂8刀，妻子大聲呼救，引起鄰居注意，趕緊報案搶救王妻，王妻才獲救，警方逮捕王翁依殺人未遂罪送辦。老翁受羈押結束，第一時間也一再詢問妻子狀況，得知妻子獲救才鬆了一口氣。

高雄地方法院請高雄市立凱旋醫院鑑定老翁的精神狀況，發覺老翁患鬱症、失智症、輕型認知障礙症，伴有行為障礙，並有幻聽干擾、被害妄想、情緒不穩等症狀，加上無病識感，又未就醫治療，才導致他辨識行為能力顯著降低。

法院審理時，王妻向法官求情 ，說原諒丈夫、沒有要追究，因為丈夫年紀也大了、身體也不好，希望能讓丈夫在家裡休息，不要去關。