高雄男版張淑晶？遭控坑殺房客 逾7人受害 金額上百萬

時代力量高雄市議員參選人團隊黃思學、鄭侑青、顧崇德今天上午召開記者會，指上個月3人不約而同接到民眾陳情，皆為租屋詐騙案例，經仔細比對才發現，房東都是許姓男子，2名受害人也現身指控遭許坑殺，是男版張淑晶。

顧崇德指出，許姓房東2年前在楠梓區經營素食餐飲店時，曾爆發苛扣員工薪資、食材非全素，出租房屋亂扣押金等問題，近三年開始濫訴過往租房的房客，仿佛「高雄楠梓張淑晶」。

黃思學則指出，許姓男子從2020年到2022年這段期間，利用租金請求權不得超過五年的期限，選擇在4年10個月的時間點提告房客積欠租金，根據司法院的判決系統顯示，受害民眾至少高達30人，坑殺房客金額至少上百萬元。

鄭侑青表示，目前接到陳情的個案已有7人，被告返還租金1萬到7萬都有，加起來逼近30萬，許男都是引用民法第126條：「利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他1年或不及1年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅」的規定，5年的租金請求權即將到期的時候提告房客。

鄭侑青指出，因訴訟金額不大，加上受害房客將近5年前的對話紀錄等證據也已經難以找回，很多受害者選擇用1至2萬的金額花錢消災，但也有人告到底並勝訴。

記者會中，2名受害者也現身指控許男惡劣行徑；一名從事服務業的27歲邱姓女子表示，2016年3月承租許男位於楠梓區楠都街套房時，只見過許男一面，看房後，因許男催促若不簽約，很快會被人租住，她當下先付2000元訂金，因隔天又去看了另一間房，想說環境較舒適，因此電話告知許退約，2000元被沒收，也沒關係。

邱女說，許男指他很忙，當下要求她將鑰匙和合約丟入信箱即可，沒想到，2020年11月卻接到法院支付命令裁定公文，要求她支付許4萬7000元房租費，令她傻眼。

在加工區從事摩托零件作業員的王姓女子指出，她2017年3月承租許男位於楠梓區德賢路的公寓3樓，付了4800一個月租金和2個月訂金，後因考量車禍脊椎受傷，走樓梯不便，第3天告知許要退租，許要求她張貼房屋公告，要求她將鑰匙和合約丟入信箱，之後就彷佛人間蒸發，聯絡不到人。

王女說，4年多後，她卻將到法院支付命令的違約裁定書，要求她支付許5萬多元違約金，她覺得很不合理，當初說好卻耍賴。