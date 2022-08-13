台中畫家70幅畫遭毀滅性破壞 合夥人下狠手判賠1258萬

台中畫家許國風畫廊2年前遭陳姓合夥人毀滅性破壞，陳半夜持鐵鎚、剪刀大肆割破、砸毀70幅畫作，連天花板、走廊壁畫也遭噴漆，陳刑事被依毀損等罪判10月，許再求償3000萬元，法院根據許過去畫作價值行情估算，一共判陳應給付他1258萬元，可上訴。

檢警調查，陳、許2020年5月共同承租某商辦14、15樓合作經營畫廊及辦公室，但1個月後陳就先退租，但因和許發生糾紛心生不滿，同年8月17日凌晨3點多破壞門鎖闖入，還拿鐵鎚、美工刀大肆砸毀、割破大量畫作。

陳離開前還用噴漆朝樓梯間、天花板的壁畫亂噴，造成壁畫完整性也遭破壞，當天一早有學生驚覺畫廊被毀報案，警方循線到陳男住的旅館搜索破獲。

檢警統計，畫廊內遭毀損一共包括70幅畫作，另包括長型壁畫、天花板壁畫、石膏像及相關畫框、白油畫布等，幾乎無一倖免；陳男在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，但主張自己有重大精神病，但法院認為他當時辨識行為能力無降低，刑事依竊盜、毀損等罪判他10月，得易科罰金。

許再提刑事附帶民事損害賠償，主張遭毀的畫作、美術用具價值2824萬535元，另林藉由毀損行為，企圖毀滅他身為畫家的信譽、人格，不法侵害其人格名譽，受有非財損損害175萬9465元，一共對陳求償3000萬元。

對此，陳爭執許男畫作、美術用具價值，也認為他僅受有財產損害，無人格受侵害 ；民事庭審酌，許主張為專業畫家，油畫行情每號2萬元、水彩及粉彩行情八開5萬元、炭筆及水墨行情每號1萬元，並提出獲獎紀錄、新聞報導及全球華人藝術網站佐證。

法院認為，藝術品價值和作者知名度、往昔成交價及作品本身主題、稀有度、藝術性還有買家主觀評價有關，每件畫作市場價值有別，不能依畫作尺寸、過去每號均價做機械性計算。

而許男的畫作受到價值全損害，但損害額證明顯有重大困難，應依民事訴訟法第222條第2項規定，而藝術家往昔成交價仍不失為推估同一人作品平均行情參考標準，也根據191ART雲端美術館記載，並依許畫作「旭日東昇」、「山勤」及「湖心舟」推算，總受損壞畫作、畫具價值1257萬9502元。