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有逃亡之虞 檳榔園棄屍案嫌犯再延押2月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉林姓婦人被發現陳屍在檳榔園內且下身赤裸，警方循線逮捕涉案林姓男子，林男坦承雙方發生爭執失手打死林婦，並取走其身上錢財，檢方依殺人罪、強盜罪等提起公訴。因犯行重大、有逃亡之虞等原因，法院裁定再延押2月。

去年12月22日50歲林男在竹崎鄉某雜貨店喝酒，年約60歲林婦當時也在店內，不同桌；林婦起身離開，他尾隨在後，於一處檳榔園附近，拉林婦進檳榔園，疑企圖要求發生性關係，遭林婦反抗發生爭執，林男涉嫌拿起一旁龍眼木，失手打死林婦，取走林婦身上490元後離開。直到12月26日檳榔農驚見林婦倒臥檳榔園報案，警方到場見她死亡多時，全身潰爛腫脹，頭部有明顯傷勢，下身赤裸。警方調閱監視器，發現林男涉有重嫌，逮捕法辦。

裁定書表示，依法羈押被告，審判中不得逾3月，依被告自白、人證、物證等認為被告涉有殺人罪及強盜致人於死等罪，犯罪嫌疑重大，為避免路人發現，以檳榔芎覆蓋在林婦身體，有湮滅現場跡證的行為，且自陳拿取被害人錢財是因「擔心事情爆發後，可以當作跑路費」等語，今年3月24日裁定執行羈押在案，並裁定自今年6月24日起延長羈押2月。

如今8月24日延押期限將到，除因羈押原因還沒有消滅外，參酌精神鑑定報告書，被告自我控制能力不佳，並且經常性飲酒，又長期獨居，生活鬆散，家庭支援系統薄弱，再犯率高，認為要拘束人身自由的處分才能確保後續審判或執行程序順利進行，仍有繼續羈押的必要。裁定自今年8月24日起延長羈押2月。

林男涉嫌重大被警方移送法辦。圖／本報資料照片
林男涉嫌重大被警方移送法辦。圖／本報資料照片
去年底嘉義縣竹崎鄉發生檳榔園棄屍案。圖／本報資料照片
去年底嘉義縣竹崎鄉發生檳榔園棄屍案。圖／本報資料照片

強盜 殺人 獨居

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