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人夫替亡妻理論嗆他「生兒子沒屁眼」 逆轉無罪原因曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓人夫因妻子生前向某代書公司借400萬元，與其林姓負責人理論時脫口稱「吸血」、「掛羊頭賣狗肉」及「生兒子沒屁眼」，一審被依公然侮辱判拘役；二審細查，該公司放貸周利率高達百分之72，以代書為名實際做借款，非誠實經商之人，認為張非毫無根據謾罵，撤銷改判他無罪，全案確定。

檢警調查，張因妻子生前透過林男公司借錢，後來過世仍有積欠債務未清償，張2019年11月就約對方到北屯區1間便利商店理論，卻當眾朝他辱罵「吸血」、「掛羊頭賣狗肉」及「生兒子沒屁眼」等語，還將過程錄影上傳YOUTUBE，以「吸血人！慎入」為題，貼在林公司臉書下。

台中地院一審時，張否認公然侮辱，辯稱他對林借貸契約內容有爭執，公司名稱讓人誤認和某金控公司有關，談到後來才知沒設公司，所以才說「掛羊頭賣狗肉」，而其他說的話是針對別的業務員，非對林所述，放上網也是希望不要有他人受害。

一審根據前言後語，認定張辱罵對象確實為林，談及掛羊頭賣狗肉時也非討論有無設立公司一事，不採信其辯詞，而張當眾稱吸血、掛羊頭賣狗肉、生兒子沒屁眼等語，還錄影上傳，使不特定多數人共見共聞，已達貶損、輕蔑等侮辱言詞，依公然侮辱罪判他拘役30日，得易科罰金。

檢方不服上訴，台中高分院二審時，張辯稱因對方放高利貸，自己基於氣憤、委屈也希望警示他人才說「吸血」，而講「生兒子沒屁眼」是針對另2名業務，因2人明知他妻子有重度憂鬱，還花言巧語害她簽下萬劫不復的借款契約，害他們全家陷入絕境深淵才這樣講。

二審查，張妻當時向林的公司借款400萬元，但依契約每月需支付周利率高達百分之36，若遲延還需付周利率百分之36.5的遲延利息，實際負擔利息可能高達周利率百分之72.5，還規定若還不出錢，要將名下市值近1500萬元房子以600萬元低賤價賣出。

二審直言，該條款極其嚴苛，利用張妻一時欠錢對她毫無人性經濟剝奪，張因而指摘「吸血」是根據一定事實基礎的「合理評價」；二審也發現，林以代書事務所為名，實際卻從事借貸，還互換不同營業單位名義訴訟、追討債務，顯然非誠實經商之人、名不符實，確實符合「掛羊頭賣狗肉」。

二審指出，張說出「生兒子沒屁眼」，既非指摘具體事實，也非針對林人格、名義攻擊，與公然侮辱要件不符；二審認為，張是根據主觀就妻子借貸不透明，連實際債權人、金額都不明，並非毫無根據謾罵，應受言論自由保護，撤銷改判張無罪。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

兒子 公然侮辱 債務

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