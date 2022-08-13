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懷疑臉書帳號遭盜用 越南移工刺傷同鄉刀插左背被判6年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

越南籍阮姓移工，懷疑同鄉盜用其臉書帳號，今年3月12日晚間酒後在台南公司宿舍餐廳，持水果刀接連朝同鄉肩、胸及背部猛刺7刀，最後還將刀插在左背部上，經同事制止報警處理，同鄉則乘隙逃離，送醫後幸免於難，台南地院認他犯殺人未遂罪處6年，執行後驅逐出境。

阮男辯稱，他購買新的iPhone7手機，請對方幫他把舊手機裡的資料移轉到新手機，後來帳戶不能用，他猜想對方提供其資料給他人而遭盜用，當時很生氣，所以才會拿刀子刺對方。他說，當時有喝酒無法控制情緒，才會亂刺。律師說，阮男應無殺人犯意，因一時氣憤而行凶，犯後深感後悔。

被害同鄉說，他當時在沙發看手機，然後抬頭時就看到阮男持刀衝過來，阮男先朝前胸攻擊，他用手去擋，所以雙手也被砍到，接著後腦和背部也遭到攻擊，最後刀子是插在左背部上，過程記不清對方砍多少刀，同事聽到他的求救聲，有出來幫忙制止，他就跑到宿舍外面找人幫忙。他說，遭持刀攻擊時，他覺得可能會死。

警方據報到場處理，在醫院查扣被害者身上所取下的水果刀1支，全長32.5公分，刀刃20.5公分、刀柄12公分，經鑑定現場地上與刀刃血跡的DNA，均與傷者DNA相符。傷者經送往成大醫院救治，經部分肺切除手術與右前臂與肌腱受損修補術，一周後左前臂神經修補術，同月23日離院。

合議庭勘驗監視器畫面，認為阮男該水果刀朝對方胸部等處刺擊多下，該水果刀最後插在其左上背部靠近肩膀處，且將近20公分的刀刃幾乎全部插入體內，顯見阮男當時瞬間攻擊手段激烈，下手刺擊用力甚猛。

合議庭審酌，阮男於警詢、偵訊、移審訊問及準備程序時均坦承持水果刀刺擊對方肩膀、背部等處數下，但否認有殺人犯行，且在審理過程全程保持緘默，迄今也未對傷者有所賠償，難認已深切悔悟，認阮男犯殺人未遂罪處6年，執行後驅逐出境，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院審酌，阮男警詢、偵訊、移審訊問及準備程序時均坦承持水果刀刺擊對方肩膀、背部等處數下，但否認有殺人犯行，認他犯殺人未遂罪處6年。圖／本報資料照
台南地院審酌，阮男警詢、偵訊、移審訊問及準備程序時均坦承持水果刀刺擊對方肩膀、背部等處數下，但否認有殺人犯行，認他犯殺人未遂罪處6年。圖／本報資料照

殺人 台南

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