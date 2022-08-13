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男趁門沒鎖擅闖公寓偷80公斤鋼筋 只賣400元遭判4個月
高雄蕭姓男子趁大社區某公寓門未上鎖，擅自潛入該公寓地下室，竊得市值約2000元80公斤的鋼筋；事後公寓住戶發現遭竊報警，蕭男遭警函送，供稱已經贓物以400元變賣，卻無法清楚交代賣給誰；經審理，地院將他依侵入有人居住之建築物竊盜罪，處4個月有期徒刑，另需沒收未扣案的贓物。
判決指出，蕭男去年10月25日中午11時17分許，騎機車行經高雄某公寓前，發現門未上鎖，變逕自開啟闖入地下室，竊得市值約2000元80公斤的鋼筋，得手立刻騎車逃逸，並到大社區某資源回收場，以400元變賣。
事後公寓發現遭竊報警，警方循線找到蕭男，將人依法函送，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，後由檢方起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
因蕭男有多次竊盜前科，且執行完畢5年內再犯，地院考量，他犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可；經審理，地院將他依侵入有人居住之建築物竊盜罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金。
另蕭男竊得的80公斤鋼筋，雖供稱已拿去某資源回收變賣，但無法交代買家資訊，又無證據可佐證，因此地院諭知，需沒收未扣案的贓物，若無法沒收需追徵其價額。
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