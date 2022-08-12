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被網友影射「尖如腦粉曾劈腿」 網紅不忍了提告獲賠
姚姓女網友在社群平台Dcard上留言「劈腿是真的」攻擊網紅「Alice」，被「Alice」提告妨害名譽並求償2萬5千元，新北地檢署以留言未指涉具體情節予以不起訴處分，但新北地方法院民事庭認為，姚姓女網友留言屬於私德，無論真實與否都與公共利益無關，判女網友需賠償1萬元。
「Alice」主張，她在瀏覽網路時發現去年3月7日發表在網路平台「Dcard」、標題為「紀彥如為什麼怕人家知道他抽電子煙」的文章，下方有網友留言提到她，姚姓女網友留言卻留言「劈腿是真的，我跟前任是同學，只能說CC以前真的很可憐，她根本超可怕」等，使網友認為她曾對感情不忠，名譽權受損，要求賠償2萬5千元。
姚姓女網友反辯，稱「Alice」沒有證據證明大家都知道文章留言指涉她，在收到警方通知時，就已經刪除留言、發郵件向她道歉；另姚姓網友稱在與「Alice」前任情人即「CC」交往後，聽聞她是因劈腿分手，並看過她身邊好友跟「CC」通風報信，認為「劈腿是真的」為經查證後屬實評論。
檢方以姚姓女網友僅在網路上留言「劈腿是真的」等，是附和其他網友留言詢問「前任劈腿風波嗎?」、「真假她劈腿過」等語，並非主動評論，也未指涉具體情節，予以不起訴處分。
但民事庭法官認為，姚姓女網友所指涉對象在與「Alice」、「尖如腦粉｣等留言連結後，很明顯就是指涉網紅「Alice」，另「劈腿是真的」屬於負面訊息，即使「Alice」從事服飾品牌、IG有3萬多人追蹤，與自願進入公眾領域的政治人物仍有別，而個人情感屬於私德，與公眾利益無關，考量「Alice」月收入20萬元、姚姓網友無業、無收入等，判賠1萬元。
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