被網友影射「尖如腦粉曾劈腿」 網紅不忍了提告獲賠

姚姓女網友在社群平台Dcard上留言「劈腿是真的」攻擊網紅「Alice」，被「Alice」提告妨害名譽並求償2萬5千元，新北地檢署以留言未指涉具體情節予以不起訴處分，但新北地方法院民事庭認為，姚姓女網友留言屬於私德，無論真實與否都與公共利益無關，判女網友需賠償1萬元。

「Alice」主張，她在瀏覽網路時發現去年3月7日發表在網路平台「Dcard」、標題為「紀彥如為什麼怕人家知道他抽電子煙」的文章，下方有網友留言提到她，姚姓女網友留言卻留言「劈腿是真的，我跟前任是同學，只能說CC以前真的很可憐，她根本超可怕」等，使網友認為她曾對感情不忠，名譽權受損，要求賠償2萬5千元。

姚姓女網友反辯，稱「Alice」沒有證據證明大家都知道文章留言指涉她，在收到警方通知時，就已經刪除留言、發郵件向她道歉；另姚姓網友稱在與「Alice」前任情人即「CC」交往後，聽聞她是因劈腿分手，並看過她身邊好友跟「CC」通風報信，認為「劈腿是真的」為經查證後屬實評論。

檢方以姚姓女網友僅在網路上留言「劈腿是真的」等，是附和其他網友留言詢問「前任劈腿風波嗎?」、「真假她劈腿過」等語，並非主動評論，也未指涉具體情節，予以不起訴處分。