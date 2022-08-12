小禾馨抗罰50萬成功！ 法院依2個理由認為北市府開罰錯了

禾馨醫療集團去年被台北市政府衛生局認定替不符資格的民眾打疫苗，裁罰小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等4家診所共230萬元；小禾馨士林小兒專科診所不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院認為疫苗接種計畫並非衛福部訂定，也未依法公告，昨判撤銷處分和訴願，可上訴。

小禾馨士林診所接種79人中，違規施打者有18人，不符指揮中心所定接種方案，台北市衛生局依傳染病防治法裁處小禾馨士林診所裁罰50萬元；小禾馨士林診所提行政訴訟。

北高行指出，中央疫情指揮中心在記者會發布的，或由疾管署公函轉發的疫苗接種計畫、接種方案，都不是傳染病防治法「中央主管機關訂定之預防接種政策」，且沒有先在政府公報、新聞紙上公告，沒有規範醫療機構的效力，不能作為裁罰的依據。

法院認為，根據憲法解釋意旨，只有中央機關衛生福利部才能訂定發布「預防接種政策」，指揮中心或疾管署並沒有此權限，且「預防接種政策」具有限制人民自由權的效果，應遵循行政程序法規定，刊登於政府公報或新聞紙上，才有規範效力。

北高行指出，考量指揮中心各階段預防接種政策常在實施數日前已擬定、準備發布，可見發布預防接種政策，顯然沒有情況急迫而無法事先公告周知的狀況，依法應落實正當行政程序。

北高行說，指揮中心依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，雖可訂定預防接種的應變措施，但與傳染病防治法規定應由衛福部訂定的預防接種政策相較，兩者不論訂定發布的權責機關、行政作用法上的授權基礎，及應發生的具體法律效果等，都截然有別，不得混淆。