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炫富熱褲妹酒駕累犯撞死人 出庭突淚崩「每天夢到車禍」仍遭延押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

女子林筱路曾酒駕遭判刑，今年6月21日又涉嫌酒駕跑車撞死方姓男子，士林地檢署偵結依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪嫌起訴，士林地院今開移審庭，認林仍有逃亡之虞，尚無取代羈押的手段，延押3個月。

下午6時許移審庭中，林筱路對犯行遭起訴無意見，但問到是否延長羈押，突情緒失控，哽咽落淚，稱每晚入睡後都夢到車禍情景，心中很內疚，已寫下一封懺悔、道歉信，希望能交保，遞信給死者家屬，並當面下跪道歉，另期望保釋金額為1、20萬元，「因為家裡家境沒有很好」。

辯護律師說，林筱路已坦承犯行，證據也已蒐集完畢，無其他共犯存在，無串供、滅證之虞，雖曾有出境打工紀錄，但可以限制出境取代羈押，希望交保限制住居。

法官諭知，林筱路曾犯不能安全駕駛動力交通工具罪，被判有罪確定，10年內再犯，致人於死，此案事證足認林罪嫌重大；林2015年酒駕逃跑遭通緝，考量趨吉避凶是人性，林此案違反義務重大程度，可預期未來判決刑度應該不輕，林又只投保強制險，將來可能面臨高額民事求償，再考量林先前生活經濟狀況，並非無出國逃匿能力，仍有相當理由認林有逃亡之虞。

衡量林筱路人身自由及防禦權所造成的不利益，已提出願意交保的金額，依比例原則衡量公共利益、社會秩序的維護，人權保障等，目前仍無有效取代羈押的手段，遂延押3個月。

檢警調查，29歲林筱路2014年4月在台北市中正區新生南路酒駕自撞，送醫抽血酒測值為每公升0.97毫克，遭依公共危險罪判刑3月，可易科罰金，未料3個月後又在中山區酒駕被逮，酒測值每公升0.8毫克，遭依公共危險罪判5月徒刑，可易科罰金，她事後遲未繳錢，2015年5月18日2度遭通緝，隔日就被逮捕歸案。

今年6月21日凌晨，林筱路酒後駕駛BMW雙門敞篷跑車載送黃姓友人返家，途經新北市淡水警分局竹圍派出所前，以時速80公里超速撞向路面修護工程圍欄，並衝撞負責交管的方姓男子，致其多重外傷死亡，警方到場後對林施以酒測，林酒測值每公升0.77毫克。

林酒駕撞死人引發社會關注，有網友起底林臉書貼文，質疑與近期備受矚目的柬埔寨跨國詐騙案有關，但林今天開庭被問到2021、2022年出境記錄，她表示當時只是去美國、加拿大打工。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
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林女涉嫌酒駕撞死工人遭起訴。圖／翻攝林女臉書
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酒駕 酒測

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