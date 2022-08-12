聽新聞
test
0:00 / 0:00
養老鼠咬布袋 女專員中飽私囊251萬元挨告判賠
林姓女子任職台南某國際會館專員，自前年10月起，利用職務之便，向公司短報房客租期、租金，甚至與房客私簽合約，收取押租金或電費等均未入帳，經主管查帳後東窗事發，1年來侵占251萬多元，經通報後離職，公司提告索賠，母親代償百萬及抵扣2月薪水，法官判賠147萬多元。
據調查，林女自2011年7月起任職，經公司指派至所屬國際會館擔任專員，負責招租、向房客收取押租金、電費及帳務管理。去年8月底，主管查核其帳戶有異，她坦承自前年10月起，利用職務之便，侵占公司款項。
除假報、短報房客租期或謊報租金繳別，與房客私簽合約，所收取押租金均未入帳，還要求房客以現金付租金，且提供私人銀行帳號給房客匯款，侵占房客所付押租金及電費。去年10月經向勞工局申報其業務不適任而離職。
據清查，她侵占房客所繳款項達251萬6276元，母親得知後，已代女兒歸還公司100萬元，另公司扣抵2月薪資4萬4666元。因此，公司提告求償剩餘侵占款項147萬1610元。
面對原東家的請求，林女說，沒有意見，但因現有困難，無法清償。法官認她已自白，且事證明確，認公司請求損害賠償依法有據，應給付147萬多元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言