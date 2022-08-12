養老鼠咬布袋 女專員中飽私囊251萬元挨告判賠

林姓女子任職台南某國際會館專員，自前年10月起，利用職務之便，向公司短報房客租期、租金，甚至與房客私簽合約，收取押租金或電費等均未入帳，經主管查帳後東窗事發，1年來侵占251萬多元，經通報後離職，公司提告索賠，母親代償百萬及抵扣2月薪水，法官判賠147萬多元。

據調查，林女自2011年7月起任職，經公司指派至所屬國際會館擔任專員，負責招租、向房客收取押租金、電費及帳務管理。去年8月底，主管查核其帳戶有異，她坦承自前年10月起，利用職務之便，侵占公司款項。

除假報、短報房客租期或謊報租金繳別，與房客私簽合約，所收取押租金均未入帳，還要求房客以現金付租金，且提供私人銀行帳號給房客匯款，侵占房客所付押租金及電費。去年10月經向勞工局申報其業務不適任而離職。

據清查，她侵占房客所繳款項達251萬6276元，母親得知後，已代女兒歸還公司100萬元，另公司扣抵2月薪資4萬4666元。因此，公司提告求償剩餘侵占款項147萬1610元。