連南瑤媽的錢都敢貪汙 周姓前職員今被提起公訴

彰化市南瑤宮周姓女職員沒據實把香油錢存入寺廟專戶，侵吞香油錢至少5年，累計金額達515萬元，全數花在家用，彰化地檢署去年8月訊後裁定20萬元交保，今天依貪汙治罪條例將周女提起公訴。

起訴書指出，周女（56歲）是彰化市公所雇員，2015年8月16日至2020年12月17日調任市公所寺廟室辦事員，負責彰化市南瑤宮的賽錢箱開箱作業簽辦、油香等各項收入繳庫、信徒捐贈金牌造冊繳交及各類物品設備請購，南瑤宮服務台人員每天把油香、光明燈等各項收入交給周女，應該當天或翌日存入合作金庫的市公所寺廟專戶，每個月月初由寺廟室黃姓辦事員向合庫拿對帳單核對無誤後，交給林姓辦事員製作市公所寺廟傳票，呈報寺廟室主任和市公所主計室主任。

周女的丈夫曾吸毒，2015年、2016年中風，周女一人負擔家計，遂利用她在市公所服務年資久，得到眾人信賴，及黃姓辦事員忙於寺廟室各種事項，起初把部分油香現金納入己有，沒如實存入合庫的專戶，有時全部挪用，都用在醫療費和生活支出，檢方查出2017年2月3日到2020年11月23日周女占用519萬多元新台幣、1千元人民幣。周女坦承犯行，檢方今依貪汙治罪條例把她提起公訴。

據了解，周女一案是彰化市長林世賢在就職兩周年典禮上自爆南瑤宮員工監守自盜，以顯示他重視廉潔和操守，所以自動舉發作為市公所管理寺廟公開透明化的承諾，盼檢方毋枉毋縱。