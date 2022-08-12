「讓憲法保障我們的家！」 首案同志收養家庭聲請釋憲

「讓憲法保障我們的家！」怡如與怡伶跟從陽陽10個月大時就收養他，如今陽陽已經4歲，卻因同婚專法限制共同收養，至今仍只有怡如跟陽陽有法律上的親子關係。彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會與倡議律師團從去年4月開始協助同志收養家庭透過司法途徑爭取權益，而怡如、怡玲案的法官日前已提起釋憲，團體們今召開記者會呼籲大法官盡速審理此案，讓同志收養家庭受到憲法完整保障。

3個團體及律師團自2021年4月開始協助三組同志收養家庭向法院提起收養聲請，今年初已有喵爸、圍爸成功收養女兒肉肉，成為全台第一組同志無血緣收養家庭，但遺憾的是，該裁判僅具個案效力，而今年5月24日同婚專法上路3周年當天，怡如與怡伶案的抗告審法官則做出「停止裁判，聲請憲法解釋」的決定。

律師鄧傑、林實芳表示，這是國內第一件由法官提起釋憲的同志收養案件，而法官提起釋憲的理由有4大點，分別是基於憲法第7條及第22條平等權、收養自由保障，以及家庭權是制度性保障、現行法律沒有符合未成年子女最佳利益，相關的權利保障在過去大法官解釋第712、748號中都已有闡釋說明。律師團呼籲大法官盡快受理本案，召開憲法法庭進行言詞辯論，糾正改善「司法院大法官釋字第748號解釋施行法」的缺失。

怡如與怡伶則透過影片表示，案件終於走到釋憲這一步，她們既期待又害怕，但還是希望大法官可以受理案件，希望讓她們的愛可以不要成長在淚水裡，而是在歡樂裡。

收養一直都是同志建立親子關係的想像之一，同家會秘書長黎璿萍說，當同志收養家庭完成了漫長的單身收養，等待他們的卻不是幸福平靜的生活，而是要不要進入下一個訴訟的決定，但訴訟對大多數人來說複雜且消耗，呼籲司法體系及大法官，不要落下任何一個同志家庭。