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「讓憲法保障我們的家！」 首案同志收養家庭聲請釋憲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

「讓憲法保障我們的家！」怡如與怡伶跟從陽陽10個月大時就收養他，如今陽陽已經4歲，卻因同婚專法限制共同收養，至今仍只有怡如跟陽陽有法律上的親子關係。彩虹平權大平台、同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會與倡議律師團從去年4月開始協助同志收養家庭透過司法途徑爭取權益，而怡如、怡玲案的法官日前已提起釋憲，團體們今召開記者會呼籲大法官盡速審理此案，讓同志收養家庭受到憲法完整保障。

3個團體及律師團自2021年4月開始協助三組同志收養家庭向法院提起收養聲請，今年初已有喵爸、圍爸成功收養女兒肉肉，成為全台第一組同志無血緣收養家庭，但遺憾的是，該裁判僅具個案效力，而今年5月24日同婚專法上路3周年當天，怡如與怡伶案的抗告審法官則做出「停止裁判，聲請憲法解釋」的決定。

律師鄧傑、林實芳表示，這是國內第一件由法官提起釋憲的同志收養案件，而法官提起釋憲的理由有4大點，分別是基於憲法第7條及第22條平等權、收養自由保障，以及家庭權是制度性保障、現行法律沒有符合未成年子女最佳利益，相關的權利保障在過去大法官解釋第712、748號中都已有闡釋說明。律師團呼籲大法官盡快受理本案，召開憲法法庭進行言詞辯論，糾正改善「司法院大法官釋字第748號解釋施行法」的缺失。

怡如與怡伶則透過影片表示，案件終於走到釋憲這一步，她們既期待又害怕，但還是希望大法官可以受理案件，希望讓她們的愛可以不要成長在淚水裡，而是在歡樂裡。

收養一直都是同志建立親子關係的想像之一，同家會秘書長黎璿萍說，當同志收養家庭完成了漫長的單身收養，等待他們的卻不是幸福平靜的生活，而是要不要進入下一個訴訟的決定，但訴訟對大多數人來說複雜且消耗，呼籲司法體系及大法官，不要落下任何一個同志家庭。

彩虹平權大平台副執行長鄧筑媛強調，若大法官在這半年進行案件審理、做成保障同志收養家庭基本權利的決定，將會幫助許許多多正在程序中的收養家庭，能更順利的完成收養程序，讓孩子不會因為法規而被迫單親，讓他們成為法律上真正的一家人。

收養當事人怡如怡伶錄製影片表示希望大法官受理釋憲保障他們的家。圖/彩虹平權大平台提供
收養當事人怡如怡伶錄製影片表示希望大法官受理釋憲保障他們的家。圖/彩虹平權大平台提供

收養 同志 大法官

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