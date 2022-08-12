柬埔寨求職詐騙案 桃檢救出4人聲押2嫌獲准

國人被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，桃園地檢署日前獲報，營救將前往機場的4名被害人，拘提蔡姓、詹姓2嫌聲押禁見，遭以無管轄權為由駁回，檢方抗告後，法院今天裁准。

桃園地方檢察署下午發布新聞稿表示，日前接獲內政部刑事警察局情資指出有詐欺集團成員以假意招募博弈工作為由，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作情形。

檢方指出，獲訊後，桃檢立即指派檢察官林弘捷偵辦，經深入蒐證後，為免受害層面擴大，在7月24日拘提蔡姓被告，並營救將前往機場的4名被害人，隔天再拘提同案共犯詹姓被告。

檢方表示，檢察官訊問後，以2人涉犯刑的法意圖營利以詐術使人出境、組織犯罪防制條例的參與犯罪組織等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見，但遭到以無管轄權為由駁回。

檢方隨即提出抗告，經高等法院撤銷原裁定發回，桃園地方法院今天裁准。

桃園地檢署檢察長俞秀端今天也邀集法務部調查局桃園市調查處、航空警察局、刑事警察局國際刑警科、內政部移民署國境事務大隊召開「防止國人受騙出國策進會議」。

會中，由各單位提出報告，並針對如何防止、宣導、攔阻、查緝偵處、國際救援等進行討論。

俞秀端表示，各單位除需精進防制技巧外，更要加強橫向聯繫，建立平台以嚴查速辦，同時呼籲民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。