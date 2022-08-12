快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

柬埔寨求職詐騙案 桃檢救出4人聲押2嫌獲准

中央社／ 桃園12日電

國人被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件頻傳，桃園地檢署日前獲報，營救將前往機場的4名被害人，拘提蔡姓、詹姓2嫌聲押禁見，遭以無管轄權為由駁回，檢方抗告後，法院今天裁准。

桃園地方檢察署下午發布新聞稿表示，日前接獲內政部刑事警察局情資指出有詐欺集團成員以假意招募博弈工作為由，誘騙國人赴柬埔寨從事詐欺工作情形。

檢方指出，獲訊後，桃檢立即指派檢察官林弘捷偵辦，經深入蒐證後，為免受害層面擴大，在7月24日拘提蔡姓被告，並營救將前往機場的4名被害人，隔天再拘提同案共犯詹姓被告。

檢方表示，檢察官訊問後，以2人涉犯刑的法意圖營利以詐術使人出境、組織犯罪防制條例的參與犯罪組織等罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見，但遭到以無管轄權為由駁回。

檢方隨即提出抗告，經高等法院撤銷原裁定發回，桃園地方法院今天裁准。

桃園地檢署檢察長俞秀端今天也邀集法務部調查局桃園市調查處、航空警察局、刑事警察局國際刑警科、內政部移民署國境事務大隊召開「防止國人受騙出國策進會議」。

會中，由各單位提出報告，並針對如何防止、宣導、攔阻、查緝偵處、國際救援等進行討論。

俞秀端表示，各單位除需精進防制技巧外，更要加強橫向聯繫，建立平台以嚴查速辦，同時呼籲民眾面對海外高薪求職廣告時，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。

桃園 警察 機場

延伸閱讀

柬埔寨高薪詐騙頻傳 勞動部將檢討就服法

IG網美飛柬埔寨外拍遭軟禁 慘被轉賣4次、7天內被強暴9次

跟團也不要落單！ 柬埔寨吳哥窟旅遊真這麼危險？ 過來人曝「恐怖經歷」

柬埔寨掏金成無名屍…台商曝當地無政府慘況 3百罈骨灰仍回不了家

相關新聞

涉詐助理費被訴 北市議員林穎孟：我也是受害者

台北地檢署偵辦台北市議員林穎孟涉詐領助理費昨天偵查終結，依貪汙治罪條例起訴林穎孟及葉姓前男友。對於被指詐領助理薪資來付楊...

枋寮鄉長涉貪復職 是否連任看鄉親

屏東縣無黨籍枋寮鄉長陳亞麟涉貪遭屏東地院羈押，縣府4月12日指派參議黃道東代理，陳8月1日獲釋申請復職，縣府定15日辦理...

被網友影射「尖如腦粉曾劈腿」 網紅不忍了提告獲賠

姚姓女網友在社群平台Dcard上留言「劈腿是真的」攻擊網紅「Alice」，被「Alice」提告妨害名譽並求償2萬5千元，...

小禾馨抗罰50萬成功！ 法院依2個理由認為北市府開罰錯了

禾馨醫療集團去年被台北市政府衛生局認定替不符資格的民眾打疫苗，裁罰小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等4家診所共2...

涉妨害自由等罪 嘉縣水上鄉代會主席50萬元交保

嘉義縣水上鄉代表會主席林家緯因涉及一起因債務糾紛引發的妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌，昨天被刑事局中打中心警察帶回偵訊，今天...

炫富熱褲妹酒駕累犯撞死人 出庭突淚崩「每天夢到車禍」仍遭延押

女子林筱路曾酒駕遭判刑，今年6月21日又涉嫌酒駕跑車撞死方姓男子，士林地檢署偵結依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。