快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團學「云聯惠」靠龐式騙局吸金6年 192人受害逾3億

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓男子創立冠霖等9間空殼公司，夥同黃姓男子等5人成立「冠霖集團」從事詐騙，2016年至今年，以龐式騙局手法，吸引192人投資，不法獲利近3億元。新北地檢署今依違反銀行法、多層次傳銷管理法、證券交易法等罪起訴陳男共6人。

起訴指出，陳男是「冠霖集團」吸金主謀，長期以更換營運據點、使用人頭戶、利用同夥擔任說明會主講人等方式躲避查緝，並在犯後將責任推給同夥、堅不認罪，建請法院從重量刑。

檢方調查，陳男找來黃男等5人、創立9間空殼公司成立「冠霖集團」，2016年5月起與大陸平台「云聯惠」合作，以「消費購物」名義包裝「投資」，誆稱在平台上買東西能反饋點數、點數亦可增值換現金，並以「前金補後金」方式運營，直到2018年「云聯惠」被大陸警方查獲涉嫌詐騙而停止運作為止。

平台關閉後，陳又找來工程師架設「冠霖樂反購物城｣，將原來的受害者轉往新平台，仿造「云聯惠」模式，推出繳交會費即可以月利率8.5%進行複利投資、投資可按月利率6.25%獲得可換現金的「消費點數」，以及在平台上購買商品可依發票金額16%轉換「消費點數」進行投資等3種模式誆騙民眾投資，另多次以公開說明會、線上直播等方式吸引民眾，並設計獎金制，提供獎金給介紹他人參與投資的民眾。

2020年，「冠霖集團」因後金補不了前金出現停止出金等問題，陳男稱公司「受疫情影響業績」，並以事先預留的最後一手後路，要同夥協助申請公司上櫃，向櫃買中心提出「經銷對象包含大樹藥局、麗嬰房等」的偽稱申請書，另向投資民眾誆稱公司將於年底前上櫃，預計每股售價30元，會員可以10元認購，且年底前股價將漲到65元，並將消息發布群組、臉書等，趁機又訛詐民眾一筆，並於申請上櫃隔年聲請破產。

陸續有投資人發現受騙後報案，檢調介入偵辦，由新北檢察官張維貞指揮法務部調查局桃園市調處等單位，今年4月27日將陳等人查緝到案，統計「冠霖集團」6年間不法吸金2億9千萬餘元。

陳男學大陸平台「云聯惠」模式，與同夥創立「冠霖集團」吸金逾3億，今被新北地檢署依銀行法等罪起訴。圖／本報資料照片
陳男學大陸平台「云聯惠」模式，與同夥創立「冠霖集團」吸金逾3億，今被新北地檢署依銀行法等罪起訴。圖／本報資料照片

新北 詐騙

延伸閱讀

媽媽不開心！家庭代工卻淪為詐團帳號 警偵辦中

調查局南機站搗破詐團 黑幫潛逃泰國才下機就被逮

16歲少年赴柬埔寨遭詐團電擊、打破頭 趁隙逃至泰國求助回台

推露營車投資吸金19億害人積蓄化灰燼 主嫌判8年6月刑

相關新聞

涉詐助理費被訴 北市議員林穎孟：我也是受害者

台北地檢署偵辦台北市議員林穎孟涉詐領助理費昨天偵查終結，依貪汙治罪條例起訴林穎孟及葉姓前男友。對於被指詐領助理薪資來付楊...

枋寮鄉長涉貪復職 是否連任看鄉親

屏東縣無黨籍枋寮鄉長陳亞麟涉貪遭屏東地院羈押，縣府4月12日指派參議黃道東代理，陳8月1日獲釋申請復職，縣府定15日辦理...

被網友影射「尖如腦粉曾劈腿」 網紅不忍了提告獲賠

姚姓女網友在社群平台Dcard上留言「劈腿是真的」攻擊網紅「Alice」，被「Alice」提告妨害名譽並求償2萬5千元，...

小禾馨抗罰50萬成功！ 法院依2個理由認為北市府開罰錯了

禾馨醫療集團去年被台北市政府衛生局認定替不符資格的民眾打疫苗，裁罰小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等4家診所共2...

涉妨害自由等罪 嘉縣水上鄉代會主席50萬元交保

嘉義縣水上鄉代表會主席林家緯因涉及一起因債務糾紛引發的妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌，昨天被刑事局中打中心警察帶回偵訊，今天...

炫富熱褲妹酒駕累犯撞死人 出庭突淚崩「每天夢到車禍」仍遭延押

女子林筱路曾酒駕遭判刑，今年6月21日又涉嫌酒駕跑車撞死方姓男子，士林地檢署偵結依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。