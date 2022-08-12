詐團學「云聯惠」靠龐式騙局吸金6年 192人受害逾3億

陳姓男子創立冠霖等9間空殼公司，夥同黃姓男子等5人成立「冠霖集團」從事詐騙，2016年至今年，以龐式騙局手法，吸引192人投資，不法獲利近3億元。新北地檢署今依違反銀行法、多層次傳銷管理法、證券交易法等罪起訴陳男共6人。

起訴指出，陳男是「冠霖集團」吸金主謀，長期以更換營運據點、使用人頭戶、利用同夥擔任說明會主講人等方式躲避查緝，並在犯後將責任推給同夥、堅不認罪，建請法院從重量刑。

檢方調查，陳男找來黃男等5人、創立9間空殼公司成立「冠霖集團」，2016年5月起與大陸平台「云聯惠」合作，以「消費購物」名義包裝「投資」，誆稱在平台上買東西能反饋點數、點數亦可增值換現金，並以「前金補後金」方式運營，直到2018年「云聯惠」被大陸警方查獲涉嫌詐騙而停止運作為止。

平台關閉後，陳又找來工程師架設「冠霖樂反購物城｣，將原來的受害者轉往新平台，仿造「云聯惠」模式，推出繳交會費即可以月利率8.5%進行複利投資、投資可按月利率6.25%獲得可換現金的「消費點數」，以及在平台上購買商品可依發票金額16%轉換「消費點數」進行投資等3種模式誆騙民眾投資，另多次以公開說明會、線上直播等方式吸引民眾，並設計獎金制，提供獎金給介紹他人參與投資的民眾。

2020年，「冠霖集團」因後金補不了前金出現停止出金等問題，陳男稱公司「受疫情影響業績」，並以事先預留的最後一手後路，要同夥協助申請公司上櫃，向櫃買中心提出「經銷對象包含大樹藥局、麗嬰房等」的偽稱申請書，另向投資民眾誆稱公司將於年底前上櫃，預計每股售價30元，會員可以10元認購，且年底前股價將漲到65元，並將消息發布群組、臉書等，趁機又訛詐民眾一筆，並於申請上櫃隔年聲請破產。