中油前執行長貪汙首出庭翻供 抖出手下要他扛責求交保

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉貪汙，今年遭搜索、羈押後起訴，移審後在押長達7個月，今天準備程序庭首度出庭，徐仍舊否認犯行，更對涉弊標案翻供，抖出下手透過關押同房要他扛責，還請求法院交保或解除禁見。檢方則提出多項理由，認徐漢有極高串滅證及逃亡風險；後續延押裁定法院將以書面公告。

檢方起訴書指，上包黃姓廠商為順利取得標案，透過下包引薦認識中油公關部陳姓男工程師，基於收賄犯意以協助得標的對價關係，以150萬達成協議，廠商先後交付120萬、30萬，並由徐漢獲120萬、陳男30萬的賄款。

徐漢起訴遭移審時，曾向法官坦承有收受陳男的30萬賄款，但徐今天出庭竟翻供說，自己並沒有收取這30萬賄款，而是起訴前，陳透過關押的同房，傳話說希望他能扛這筆錢。

徐漢說，陳男年僅39歲，當初為了給年輕人機會，才會在移審時，坦承共收受150萬賄款。未料，事後得知偵訊內容中，陳男指徐漢主動提出要扛這筆錢，與當初同房傳話所述內容相違，徐今天才憤而在法庭上翻供。

延押庭時，徐漢說，陳男羈押期間，透過同房傳遞訊息，卻能在起訴後獲交保，但他在看守所內遵守規定，表現良好，因此，請求法院給予交保。

徐漢辯護人也說，檢方已對起訴被告犯罪事實釐清，與相關證物保存等做充足證據，且徐漢以非執行長一職更無法湮滅證據；且沒有外國護照無逃亡可能，盼能給予交保機會，若無法交保，也希望能解除禁見。

蒞庭檢察官認為，徐漢未坦承犯行，令檢方驚訝的是，過去提訊，都是個別提訊，不會同時前往，經過嚴密防範應該無機會接觸，但羈押被告之間仍透過同房串證，行徑相當誇張，且徐移審跟準備程序庭供述反覆不一，有極高串供風險。