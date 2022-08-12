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台鐵車廂內對多名乘客喊「我要殺人」 男被判刑3月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

49歲薛姓男子去年11月30日搭乘台鐵南下列車，涉嫌在車廂內大喊「我要殺人」，造成乘客在嘉義南靖車站停靠時紛紛走避，警方到場將其帶回偵辦，薛男否認犯行，嘉義地方法院審理後依犯恐嚇公眾罪判處3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

判決書表示，去年11月30日上午10時10分許，薛男自台鐵嘉義水上站搭乘台鐵3167號車次區間列車欲前往高雄站，行經水上站與南靖站間時，薛男竟對車廂內不特定乘客大聲喊「我要殺人」等語，車內乘客聽聞後心生畏懼，在火車停靠南靖站時紛紛下車走避，並有多名乘客告知列車長，第4節車廂有名男子情緒不穩，在車內喊說「我要殺人」。

南靖站副站長當時立即報警，並廣播稱列車故障，要全體乘客下車轉乘下一班車，月台上陸續有乘客下車走避，也有乘客不敢再搭火車直接離開車站。

警方到車廂內將薛男帶回偵訊，但他否認有任何恐嚇公眾犯行，並辯稱並未說要殺人等語，辯稱是車上有名婦人一直吵，氣不過有罵三字經，並沒有說要殺人。但乘客證詞具體明確，前後一致，而且列車長、南靖站副站長都是台鐵員工，與薛男素不相識，也沒有任何怨隙，沒有誣陷薛男的必要。

法官審酌，被告於台鐵車廂內對乘客喊「我要殺人」，使乘客於聽聞後心生畏懼，而且是在列車行走時的密閉空間進行，更增加乘客的恐懼感，對社會秩序及公眾安全造成危害，又衡量以言詞的方式恐嚇公眾行為、恐嚇的內容及其潛在危險程度以及否認犯行的態度等判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

薛男涉嫌在火車車廂內高喊殺人，警方據報將人帶回偵訊。記者莊祖銘／翻攝
薛男涉嫌在火車車廂內高喊殺人，警方據報將人帶回偵訊。記者莊祖銘／翻攝

殺人 車廂

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